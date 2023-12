Zwei Filialen hat der Fast-Food-Anbieter Subway bereits in Ulm. In Kürze soll eine weitere dazukommen, am Standort Bahnhofplatz 7 an den Sedelhöfen. Auf einer Fläche von rund 110 Quadratmetern gibt es bald Sandwiches und Snacks. Die Flächen sind bereits übergeben und sollen voraussichtlich noch in diesem Monat eröffnet werden.

Die „zentrale Lage“ zwischen dem Bahn- und Busbahnhof auf der einen und der Fußgängerzone auf der anderen Seite hält Subway-Gebietsleiter André Löffler für „ideal“. Gäste sollen ihr Essen dort künftig auch an Bestellterminals ordern können.

„Das Angebot ergänzt die gastronomische Auswahl und bereichert das Stadtquartier als attraktiven Anlaufpunkt für verschiedene Zielgruppen“, sagt Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von der Hamburger Immobiliengesellschaft DC Developments, die die Sedelhöfe vermietet.

Neues Restaurant zieht ein

Ein weiteres Angebot kommt mit dem Restaurant Babylon hinzu, das im Erdgeschoss eine Fläche von etwa 320 Quadratmetern bezieht - dort, wo zuvor der Burgeranbieter Five-Guys ausgezogen war. Babylon bietet ein „mediterranes Konzept mit 100 Sitzplätzen“, befindet sich derzeit aber noch im Ausbau. „Noch drei Monate“ ist auf der Glasfassade des Gebäudes zu lesen.

„Seit Planungsbeginn der Sedelhöfe war das Quartier als Mixed-Use-Konzept vorgesehen und ich freue mich, dass aus dieser Vision mit der vielfältig ausgerichteten Mieterschaft Realität geworden ist“, sagt Lothar Schubert.

Angebot für Paare mit Kinderwunsch

Zum Konzept der unterschiedlichen Nutzungen passt auch das Angebot der Kinderwunschpraxis „Best Fertility“. Diese hat bereits im August dieses Jahres neue Räume im vierten Obergeschoss des Gebäudes Haus 2 in den Sedelhöfen bezogen. Die Praxis erstreckt sich dort über eine Fläche von etwa 430 Quadratmetern und verspricht ein „Spektrum an medizinischen Behandlungen für Personen, die sich ein Kind wünschen“.

Mit künstlicher Intelligenz befasst sich dagegen Alta Sigma, das bereits im September Räume im zweiten Obergeschoss von Haus 2 auf einer Fläche von rund 330 Quadratmetern bezogen hat. Das Unternehmen bietet eine Plattform für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Modellen.