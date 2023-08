„Stürmt die Burg“ geht in die dritte Woche

„Stürmt die Burg“ bietet in der dritten Woche Musik von The Bombs und Los Santos, Kunst–Aktionen bei denen unter anderem ein KI–generiertes Tattoo gestochen und in Sound übersetzt wird, einen Jazz– und Weltmusik–Abend des Vereins KunstWerk sowie das dritte MiU Szenenleben mit einem breiten Spektrum an Ulmer Bands.

Die Stürmt–die–Burg–Woch startet wie üblich donnerstags, dieses Mal in Rock’n’Roll, Rockabilly und Musik in Tex–Mex–Manier. Lange war es still um die legendäre Band The Bombs aus Neu–Ulm, nun kehren sie in gewohnt klassisch–instrumenteller Besetzung mit ihrem tanzbaren Mix aus Rock’n’Roll, Rockabilly, Country, Jive und Swing zurück (10. August, 19.30 Uhr) und stehen in einem Doppelkonzert mit Los Santos auf der Stürmt–die–Burg–Bühne. Letztere lassen Comet–Cumbia, Cowboy–Cha–Cha, Space–Ska und Apocalypso erklingen. (10. August, 21 Uhr).

Für Freitag hat der Verein KunstWerk ein hochkarätiges Programm mit Jazz und Weltmusik zusammengestellt. Das 2016 gegründete schweizer-österreichische Quartett Phraim M spielt einen kontrastreichen, wandelbareren Contemporary Jazz, der sich nicht schubladisieren lässt (11. August./19.30 Uhr). Im Anschluss spielen Gabriel Mbanda und Band. Sie sind Botschafter afrikanischer gegenwärtiger Musik. Der Bassist, Sänger und Komponist aus Kamerun mixt Sprachen und Musik–Stile wie Jazz, Blues und lateinamerikanische Rhythmen (11. August 21. Uhr).

Der Samstag bringt das MiU Szeneleben # 3 auf die Wilhelmsburg und steht somit im Zeichen der lebendigen Ulmer Bandszene. Für „Stürmt die Burg“ fährt der Verein ein vielfältiges Angebot auf und präsentiert die Ulmer Bands Manawa (World/Ethno), Mental Freeze (Alternative–Rock), Entropic Minds (Fusion), Dogbrother (Funky Blues) und Echobay (Pop/Rock) (12.August/ab 19 Uhr).

Im Rahmen der Ausstellung Mäandertal und Wellenberg — Topografie eines offenen Spatenwestflügelbruchs sind verschiedene interaktive Aktionen des auf der Burg residierenden Braunschweiger Künstlerkollektivs geplant. Ein offenes Künstlergespräche mit dem Kollektiv gibt es am 10. August um 18.30 Uhr zum Thema Künstler ist man 24 Stunden am Tag.

Tim Rosentreter führt in einem spielend–erinnernden Rundgang durch die Ausstellung und geht der Frage nach, an was wir uns erinnern und warum (11. August/ 21 Uhr). Eine außergewöhnliche Aktion läuft In einer interdisziplinären Performance von Kathrin Hippen und Carlos Flores, bei der ein KI–designtes Tattoo gestochen und in Sound übersetzt wird (10.und 11. August/19.00 Uhr). Mehr Soundart von Carlos Flores gibt es am 12. August um 21 Uhr. Der in Berlin lebende mexikanische Künstler verknotet die auf ihn eindrängenden Burgumgebungsklänge und verschlingt sie in Schaltkreise, um sie schlussendlich mit durchdringender Kraft zurück in den Raum zu schleudern, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine geführte Meditation von Karl Gehrke gibt es am 12. August um 18.30 Uhr. Am selben Tag um 20.00 Uhr gibt es auch die letzte Möglichkeit am Escape–Game von Clara Brinkmann teilzunehmen (Anmeldung unter [email protected]).

Ein Shuttlebus bringt die Besucherinnen und Besucher kostenlos vom Hans–und–Sophie–Scholl–Platz in der Stadtmitte oder von der Haltestelle Frauenstraße (Höhe Gold Ochsen Brauerei) auf die Wilhelmsburg und bis in den späten Abend hinein wieder zurück in die Stadt. Erstmals steht der Shuttlebus auch an den Familiensonntagen zur Verfügung. Öffnungszeiten sind noch.bis 18. August donnerstags 18 bis 23 Uhr sowie freitags und samstag von 18 bis 24 Uhr. Stürmt die Burg ist eine Initiative der Kulturabteilung der Stadt Ulm und wird von Gold Ochsen gefördert.

Das gesamte Programm zu „Stürmt die Burg“ ist zu finden unter https://www.die–wilhelmsburg.de