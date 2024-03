Gestern Anwalt, heute Stadtoberhaupt: Martin Ansbacher (SPD) ist seit Donnerstag offiziell Ulms neuer Oberbürgermeister. Nach seiner Amtseinführung ging es am Freitag direkt los mit den Rathausgeschäften. Schwäbische.de verriet er, wie er seinen ersten Tag im Amt erlebte und warum das OB-Büro einen neuen Anstrich braucht.

„Stubendurchgang“ durch die Rathausbüros

Erster Tagesordnungspunkt am ersten offiziellen Diensttag war ein „Stubendurchgang“ durch die Rathausbüros, wie ihn Ansbacher bereits in seiner Antrittsrede humorvoll angekündigt hatte. „Ich hoffe, dass Sie alle aufgeräumt haben, wenn ich bei Ihnen vorbeischaue“, sagte er und lachte. „Ich wollte mich jedem Einzelnen hier im Rathaus persönlich vorstellen“, berichtet der neue OB am Freitagnachmittag.

Ich wollte mich jedem Einzelnen hier im Rathaus persönlich vorstellen. Da war ich schon ein bisschen aufgeregt. Martin Ansbacher

„Da war ich schon ein bisschen aufgeregt.“ Ihm sei es aber wichtig gewesen, direkt den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus zu suchen. „Und ihre Büros aufgeräumt haben sie auch“, so Ansbacher augenzwinkernd. Im Rathaus sei er jedenfalls von allen Seiten herzlich willkommen geheißen worden.

Anstrengende Wochen und Monate

Die ersten offiziellen Amtshandlungen als OB folgten direkt im Anschluss: zwei Aufsichtsratssitzungen standen auf dem Plan. „Am Anfang ist es natürlich schon eine Informationsflut, die auf einen einprasselt“, sagt Ansbacher. Aber das gehöre natürlich dazu. „Stress ist nichts Fremdes für mich“, so der neue OB, der bis zuletzt als Anwalt gearbeitet hatte. Eine Pause sei in der Zwischenzeit nicht drin gewesen.

„Der Übergang vom Anwaltsberuf zum Oberbürgermeister war anstrengend“, sagt er. Noch am Abend vor seiner Amtseinsetzung habe er von der Anwaltskanzlei aus seinen vorerst letzten Schriftsatz ans Landgericht geschickt. Danach habe er noch an seiner Antrittsrede gefeilt.

Auf welches Highlight er besonders hinfiebert

Der Übergang in seine neue Rolle hätte also fließender nicht sein können. Doch auf welche Veranstaltung freut sich Ansbacher in seinem neuen Amt am meisten? „Die Schwörrede ist natürlich das Highlight“, sagt er. Seine erste OB-Ansprache ließ bereits vermuten.

Am Schwörmontag das erste Mal auf dem Balkon zu stehen und die Rede zu halten, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Martin Ansbacher

Er will in den kommenden acht Jahren „Reichen und Armen ein gemeiner Mann“ sein, zitierte er die Eidesformel bei seiner Antrittsrede. „Am Schwörmontag das erste Mal auf dem Balkon zu stehen und die Rede zu halten, ist wirklich etwas ganz Besonderes.“

Seiner Ehefrau Franziska gebührte bei seiner Antrittsrede ein ganz besonderer Dank. „Ohne dich wäre ich nicht hier“, sagte Ulms neuer Oberbürgermeister. (Foto: Philip Hertle )

Kein Zigarettenrauch mehr im OB-Büro

Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Zunächst will er sein neues Rathausbüro noch etwas gemütlicher einrichten - und hat schon das erste Vorhaben im Kopf. Seine beiden Vorgänger Gunter Czisch und Ivo Gönner hätten gerne mal eine Zigarette im OB-Büro geraucht, sagt der bekennende Nichtraucher und lacht.

Mir wird so einiges fehlen, die Raucherpäuschen in deinem Büro, dem einzigen Ort im Rathaus, an dem das Rauchverbot niemals eingeführt wurde. Lena Schwelling über Alt-OB Czisch

In einem emotionalen Abschiedspost an Alt-OB Czisch griff auch Gemeinderätin Lena Schwelling (Grüne), die ebenfalls für das OB-Amt kandidierte, das Thema auf. „Mir wird so einiges fehlen, die Raucherpäuschen in deinem Büro, dem einzigen Ort im Rathaus, an dem das Rauchverbot niemals eingeführt wurde“, schreibt sie bei Instagram.

Eine leichte Rauchnote ist nach dem Amtswechsel in den Räumlichkeiten tatsächlich noch zu vernehmen. Ansbacher will die Wände deshalb neu streichen lassen. „Das halte ich sonst nicht aus“, sagt der neue OB und lacht. Er betont aber: Das Rauchen will Ansbacher keinem seiner künftigen Gäste explizit untersagen.

Durchschnaufen vor der ersten vollen Woche als OB

„Jetzt geht es ohnehin aber erstmal darum, dass man mit der Arbeit loslegen kann“, so Ansbacher. Am ersten Wochenende im neuen Amt stehen noch keine Termine an. Ansbacher will gemeinsam mit seiner Familie nach anstrengenden Wochen und Monaten „mal kurz durchschnaufen“, sagt er. Am Montag startet dann seine erste volle Woche als neuer Oberbürgermeister.