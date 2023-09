Straßenumfrage: Haben Sie schon Lebkuchen gekauft?

Sie sind wieder zurück: Seit Anfang September stapeln sich wieder palettenweise Lebkuchen in den Supermärkten. Aber wird das Weihnachtsgebäck jetzt überhaupt schon gekauft?

Dennis Bacher aus dem Reporterbüro Ulm berichtet von der Lebkuchenfabrik Weiss in Neu-Ulm.

Er klärt außerdem, was die Ulmerinnen und Ulmer darüber denken.

Alle Informationen gibt es im Video – inklusive Straßenumfrage:

Produktion in Neu–Ulm auf Hochtouren

Die Fertigung von Lebkuchen in der Neu-Ulmer Fabrik "Max Weiss" hat längst begonnen. Derzeit befindet sich die Produktion für dieses Jahr sogar bereits in der Hochphase. Täglich laufen in der Fabrik rund 1,2 Millionen Lebkuchen vom Band. Pfeffernüsse, gefüllte Lebkuchenherzen, Herzen–Sterne–Brezeln.

Die Spitzenzeiten in der Nachfrage und im Abverkauf liegen zwar in den Monaten November und Dezember, „wesentliche Produktionsmonate sind aber Juni, Juli und August“, verrät ein Sprecher — also genau dann, wenn es draußen in der Regel am wärmsten ist.