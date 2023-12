Am heutigen Sonntag (17. Dezember) haben die Ulmerinnen und Ulmer in einer Stichwahl darüber entschieden, wer für die nächsten acht Jahre ihr Oberbürgermeister wird. Wer gewonnen hat, ist noch unklar. Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen. Jetzt werden die Stimmen ausgezählt.

Weiterlesen: So lief der erste Wahlgang

Nachdem im ersten Wahlgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit der Stimmen erreichen konnte, treten Amtsinhaber Gunter Czisch von der CDU (43,16 Prozent) und Herausforderer Martin Ansbacher (29,74 Prozent) von der SPD am heutigen dritten Advent in einer Stichwahl gegeneinander an.

Bekommt Ulm mit dem 46-Jährigen Ansbacher einen neuen Rathauschef oder bleibt OB Czisch (60) für weitere acht Jahre im Amt?

Der Liveblog von „Schwäbische.de“ informiert über die aktuellen Geschehnisse und Ergebnisse der OB-Stichwahl.

+ + 18.07 Uhr: Erste Ergebnisse sind da

Der erste von insgesamt 141 Wahlbezirken (inklusive Briefwahl) ist da: Gunter Czisch (CDU) kommt hier auf 57,14 Prozent und SPD-MannMartin Ansbacher demnach auf 42,86 Prozent

Die ersten Ergebnisse trudeln ein: Amtsinhaber Gunter Czisch liegt vorne mit 57,14 Prozent gegen Martin Ansbacher mit 42,86 Prozent der Stimmen. (Foto: Dennis Bacher )

+ + 18 Uhr: Die Auszählung startet

Nichts geht mehr. Um Punkt 18 Uhr schließen die 86 Wahllokale in Ulm. Nun beginnt die Auszählung aller abgegebenen Stimmen. Wer gewinnt das Duell ums Oberbürgermeisteramt?

Alle Ergebnisse können Sie hier live mitverfolgen.

+ + 17.41: Die letzten Vorbereitungen laufen

Vor dem Kleinen Sitzungssaal im Ulmer Rathaus werden die letzten Vorkehrungen für den heutigen Wahlabend getroffen. Verdursten soll an diesem denkwürdigen Tag schließlich niemand. Gegen 19.30 Uhr wird bereits mit einem vorläufigen Ergebnis gerechnet.

Die Getränke für die Siegesfeier stehen bereit. Doch wer der beiden Kandidaten wird damit freudig anstoßen können? Klar ist das erst, nachdem die Wahllokale geschlossen und die Wahlzettel ausgezählt sind. (Foto: Dennis Bacher )

+ + 17.31 Uhr: Ex-Kandidatin gibt Stimme ab

Auch Lena Schwelling von den Grünen, die im ersten Wahlgang mit 20,63 Prozent die drittmeisten Stimmen abgriff, hat ihr Kreuzchen heute im Wahllokal in der Sattlergasse abgegeben, wie sie auf Instagram mitteilte.

In ihrer Instagram-Story rief die Ex-Kandidatin Lena Schwelling zum Wählen auf. (Foto: Screenshot: Instagram )

Zuletzt war mit Spannung erwartet worden, für welchen der beiden Stichwahl-Kandidaten sie heute eine öffentliche Empfehlung aussprechen würde. Ihre Antwort: Für niemanden.

+ + 17.23: 17. Dezember ist geschichtsträchtiger Tag für Ulm

Übrigens: Der 17. Dezember ist ein geschichtsträchtiger Tag in der Ulmer Stadtgeschichte – wenn auch ein trauriger. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Ulm am 17. Dezember 1944 derart bombardiert, dass mehr als 80 Prozent der Stadt zerstört wurden. Rund 700 Menschen kamen damals ums Leben.

Am 17. Dezember 1944 wurde die Stadt Ulm bombardiert. (Foto: Dennis Bacher )

+ + 17 Uhr: Wahllokale haben noch eine Stunde geöffnet

In einer Stunde schließen die Wahllokale. Bislang zeichnet sich auch heute wieder eine eher niedrige Beteiligung ab. Im Wahllokal 101 in der Familienbildungsstätte (Sattlergasse) haben – stand jetzt – erst 254 von 975 Wahlbeteiligten ihre Stimmen abgegeben. Das entspricht einer Beteiligung von lediglich etwa 26 Prozent.

„Der Ansturm, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt sogar noch schlechter als vor zwei Wochen“, bedauert eine Wahlhelferin. „Darüber kann man nur mit dem Kopf schütteln.“ Glatteis, wie noch am 3. Dezember, könne heute schließlich keine Ausrede sein.

Im Wahllokal in der Ulmer Sattlergasse herrscht eine Stunde vor Schließung gähnende Leere. (Foto: Dennis Bacher )

+ + 16.57 Uhr: Wer macht das Rennen?

Amtsinhaber oder Herausforderer: Wer gewinnt die Wahl heute? Das scheint auch Gesprächsthema Nummer 1 im Stadtbus zu sein. „Ich bin echt gespannt, wie’s ausgeht“, sagt ein Mann zu seinem Nebensitzer.

Beide scheinen jedoch nicht auf dem Weg ins Wahllokal, sondern eher Richtung Ulmer Weihnachtsmarkt zu sein. „Mal schauen, ob es einen Wechsel gibt“, lautet das Fazit der beiden beim Aussteigen. Jetzt ruft aber zunächst einmal der Glühwein.

Auch bei der Fahrt im Stadtbus ist heute die OB-Wahl ein beliebtes Thema. (Foto: Dennis Bacher )

++ 16.15 Uhr: Ansbacher: „Familie nimmt Nervosität“

Martin Ansbacher (SPD) will den Tag heute ganz entspannt im Kreise seiner Familie verbringen, „die mir in den vergangenen Wochen einen festen Halt gegeben hat und mir auch heute die Nervosität nehmen wird“, wie er sagte.

Am Abend wird der 46-Jährige dann bei der Verkündung der Ergebnisse im Rathaus anzutreffen sein. "Und danach werde ich mit meiner Familie, Freunden und Bekannten und meinem fantastischen Team auf diesen erfolgreichen Wahlkampf anstoßen."

Noch bleibt genügend Zeit, um seine Stimme abzugeben. Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. (Foto: Dennis Bacher )

++ 16.10 Uhr: Czisch: „Nervös bin ich nicht“

Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) verbringt den heutigen Wahltag mit einem Spaziergang und etwas Sport, wie der 60-Jährige gegenüber Schwäbische.de verriet. „Nervös bin ich an solchen Tagen nicht. Eher freudig, auf das was kommt.“ Seine Stimme will der Amtsinhaber „wie immer“ an der Seite seiner Frau im Wahllokal in der Stifter-Schule abgeben.

Heute stimmen die Ulmerinnen und Ulmer darüber ab, wer in den kommenden acht Jahren ihr Oberbürgermeister sein soll. (Foto: Dennis Bacher )

++ 15.35 Uhr: Einspruch gegen Wahl

Gegen das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang ist durch einen Kandidaten im Übrigen Einspruch eingereicht worden. Wie er auf Nachfrage bestätigt, handelt es sich dabei um Daniel Langhans (parteilos), der bei der Wahl am 3. Dezember 2,6 Prozent der Stimmen erhielt.

Weiterlesen: Bewerber legt Einspruch ein

Sollte die Wahl im Nachhinein für ungültig erklärt werden, müsste eine Neuwahl stattfinden und die Stichwahl wäre hinfällig. Zunächst hat der Einspruch aber keine Auswirkungen auf den heutigen Wahltag.

Daniel Langhans legte Einspruch gegen das Wahlergebnis ein. (Foto: Ehrenfeld )

++ 15.10 Uhr: Erneut schlechte Wahlbeteiligung?

Interessant wird heute auch sein, wie viele Ulmer sich zwischen dem Plätzchenbacken und dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf den Weg in die Wahllokale machen werden. Vor 14 Tagen lag die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 40,1 Prozent.

„Da ist noch Luft nach oben“, kommentierte Ulms Erster Bürgermeister und Wahlleiter Martin Bendel. In der Regel fällt die Beteiligung an einer Stichwahl aber eher noch geringer aus.

++ 14.45 Uhr: Was erhoffen sich die Kandidaten?

Schwäbische.de hat bei den Duellanten nachgefragt, welches Ergebnis sie sich für heute Abend wünschen. Das sind ihre Antworten:

Ich wünsche mir auf jeden Fall eine hohe Wahlbeteiligung. Ich hoffe, sehr viele Bürgerinnen und Bürgern nutzen ihre Stimme und somit ihren Einfluss auf die Stadtpolitik. Für mich selbst strebe ich natürlich den Wahlsieg an, je deutlicher desto besser. Gunter Czisch (CDU)

Ein erfolgreiches Ergebnis aufgrund einer guten Wahlbeteiligung. Ich bin angetreten, um zu gewinnen. Ich spiele nicht auf Platz, sondern auf Sieg. Martin Ansbacher (SPD)

Was erhoffen sich Gunter Czisch (links) und Martin Ansbacher von der Stichwahl?. (Foto: Stefan Puchner (dpa) )

++ 14.30 Uhr: Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet

Wie im ersten Wahlgang vor zwei Wochen sind die Wahllokale noch bis 18 Uhr geöffnet. Wahlberechtigt sind rund 91 500 Ulmerinnen und Ulmer. Wer am 3. Dezember nicht gewählt hat, kann seine Stimme heute trotzdem abgeben.

Die Stadt ist in 86 allgemeine Bezirke (Urnenwahlbezirke) eingeteilt. Das Briefwahlergebnis wird in 55 Wahlbezirken ermittelt.

++ 14 Uhr: Willkommen zum Liveblog von Schwäbische.de

Willkommen zum Liveblog von Schwäbische.de zur OB-Stichwahl 2023 in Ulm. Heute entscheiden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt darüber, wer für die nächsten acht Jahre auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen wird.

Weiterlesen: Wer gewinnt die Stichwahl?

Gunter Czisch (43,16 Prozent) und Martin Ansbacher (29,74 Prozent) sind die beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang am 3. Dezember die meisten Stimmen bekommen haben und somit in die Stichwahl eingezogen sind.

Wer ist Martin Ansbacher? Martin Ansbacher setzt sich im Wahlkampf unter anderem für einen ticketfreien Samstag in Ulm ein und spricht sich für ein Alkoholverbot am Bahnhof aus. Zum Interview