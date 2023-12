Stichwahl in Ulm: Wer hat jetzt die meisten Chancen?

Rund 20 Prozent der Stimmen hatte die Grünen-Politikerin Lena Schwelling bei der Oberbürgermeisterwahl in Ulm erhalten. Da es keiner der Kandidaten auf mehr als 50 Prozent schaffte, dafür Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) und Martin Ansbacher (SPD) die meisten Stimmen erhielten, kommt es am 17. Dezember zu einer Stichwahl in Ulm - und zwar ohne Lena Schwelling.

Trotzdem wurde mit Spannung erwartet, wie sich die Landesvorsitzende der Grünen nun positionieren würde, für welchen Kandidaten sie eine Empfehlung aussprechen wird. Jetzt ist klar: Eine Empfehlung für einen Kandidaten gibt es für ihre Unterstützer nicht, dafür einen Hinweis auf Themen, die ihr wichtig sind.

Neben einem Dank an ihre Mitbewerber für einen „ausgesprochen fairen Wahlkampf“ und an die Ulmer, die ihr ihre Stimme gaben, rief Lena Schwelling nach dem ersten Wahldurchgang lediglich dazu auf, wählen zu gehen: „Ich bitte alle Ulmerinnen und Ulmer, nutzen Sie Ihre Stimme, gehen Sie wählen und entscheiden Sie, wer aus Ihrer Sicht die richtige Wahl für Ulm ist.“

Die aus ihrer Sicht zentralen Themen für Ulm seien neben Bürokratieabbau und der Mobilität für Morgen der Ausbau erneuerbarer Energien, mehr Grün in der Stadt sowie eine „Sozialraumorientierung“.

Thematisch sind sind Ansbacher und Schwelling näher

Den rund 7000 Bürgern, die für Lena Schwelling gestimmt haben, bleibt somit selbst überlassen, welchem Kandidaten sie nun bei der Stichwahl ihre Stimme geben werden. Viele vermuten, dass es Kandidat Martin Ansbacher (SPD) sein wird, doch durch Schwellings offen gehaltene Stellungnahme bleibt das unklar. Jedoch ging bereits im Wahlkampf hervor, dass sich die Kandidaten Schwelling und Ansbacher eher thematisch überschneiden als etwa Schwelling und Czisch.

Entscheidender als die 20 Prozent der Stimmen, die an Lena Schwelling gingen, dürften für Czisch und Ansbacher die knapp 60 Prozent der Ulmer sein, die am Sonntag erst gar nicht zur Wahl gegangen sind.

Hier wiederum lässt sich vermuten, dass vor allem konservative, ältere Wähler aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse und der Annahme, „ihr Czisch“ würde doch sowieso gewinnen, daheimgeblieben sind. Czisch hatte im ersten Wahldurchgang 43 Prozent der Stimmen erhalten, Ansbacher knapp 30 Prozent. Offen bleibt, ob die Ulmer mehrheitlich für einen neuen OB sind, der im Wahlkampf laut eigener Aussage vor allem auf Bürgernähe setzt oder einen OB haben wollen, der sich bereits im Amt bewährt hat.

Das ist das offizielle Ergebnis

Nachdem der Gemeindewahlausschuss getagt hat, steht nun das offizielle Endergebnis der Oberbürgermeisterwahl vom 3. Dezember in Ulm fest. Wahlberechtigt waren 90.970 Bürger, mehr als 36.000 Stimmen wurden abgegeben. Von den gültigen Stimmen entfielen auf Lena Schwelling 7500 Stimmen (20,6 Prozent), auf Daniel Langhans 954 Stimmen (2,6 Prozent) und auf Thomas Treutler 11375 Stimmen (3,7 Prozent). Die meisten Stimmen fielen auf Amtsinhaber Gunter Czisch mit 15.698 und damit 43,1 Prozent der Stimmen sowie auf Martin Ansbacher mit 10818 und damit 29,7 Prozent. Knapp 130 abgegebene Stimmen waren wegen Formfehlern ungültig. (sz)