Dieser Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil das Opfer erst 17 Jahre alt ist und sein Leben lang an den verheerenden Folgen leiden wird. Nun ist im Prozess um die lebensgefährliche Attacke mit einem abgebrochenen Flaschenhals, die sich im April in einer Ulmer Unterführung zugetragen hatte, ein Urteil gefallen.

Acht Jahre Haft

Der Angeklagte, ein 25-jähriger und nicht vorbestrafter Ulmer, wurde am Landgericht Ulm wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung sowie mit gefährlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Nach Auffassung des Gerichts habe der junge Mann die Tat und deren Folgen einschätzen können, auch anhand der „riesigen Blutfontäne“, die er mit dem brutalen Einstich in den Hals seines Opfers verursachte. Trotzdem habe er nichts unternommen, um zu helfen. Stattdessen soll er einfach nach Hause gegangen sein und ferngesehen haben, als ob nichts vorgefallen wäre.

Angreifer war wohl betrunken

In der Nacht des 4. April waren gegen 23.10 Uhr in der B10-Unterführung an der Kleinen Blau in Ulm zwei Gruppen aufeinandergetroffen und in Streit geraten. Der 25-Jährige, der dort mit Freunden feierte und bis zum Angriff mindestens vier Liter eines Biermischgetränkes getrunken haben will, davon laut eigener Aussage aber kaum etwas spürte, fühlte sich von der Gruppe um das spätere Opfer offenbar provoziert.

Nach einem Wortwechsel schlug er erst einem jungen Mann mit einer Bierflasche ins Gesicht und stach dann mit dem abgebrochenen Flaschenhals in den Hals des 17-jährigen Opfer. Durch den Einstich, der offenbar mehrere Zentimeter tief bis hinter das Brustbein des Jugendlichen eindrang, wurde unter anderem dessen Halsschlagader vollständig durchtrennt. Die Rede war von einer „Blutfontäne“ beim Herausziehen der abgebrochenen Bierflasche aus dem Hals.

Opfer bekommt „lebenslänglich“

Der 17-Jährige überlebte zwar, doch nach Auffassung des Vorsitzenden Richters Wolfgang Tresenreiter ist er es, der „lebenslänglich“ bekommen habe. In der Klinik musste der junge Mann ins künstliche Koma versetzt und notoperiert werden.

Weil sein Gehirn durch den massiven Blutverlust unterversorgt war, erlitt er einen Schlaganfall und schwebte über mehrere Tage hinweg in Lebensgefahr. Er wird nach dem Schlaganfall nie arbeiten können, sein Leben lang an einer Sprachstörung leiden und ist zudem kognitiv und körperlich stark eingeschränkt.

Warum es in jener Aprilnacht zu diesem verheerenden Aufeinandertreffen in der Ulmer Unterführung kam, konnte das Gericht auch nach sechs Verhandlungstagen nicht vollständig klären. Möglicherweise war es schon einige Wochen vor der Tat zu einem Konflikt zwischen den jungen Leute gekommen, der dann kurz vor Ostern dramatisch eskalierte.

Das Urteil in dem Prozess ist noch nicht rechtskräftig.