Viele geflüchtete Kinder und Jugendliche haben auf ihrem Weg nach Deutschland oder in ihrer Heimat schlimme Dinge erlebt. Damit Betroffene diese Traumata verarbeiten können, bietet die Caritas Ulm-Alb-Donau eine entsprechende Psychotherapie an.

Seit 2015 gibt es an der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas dieses Projekt, das sehr stark nachgefragt wird. Kinder und Jugendliche, die in ihren Heimatländern oder auf der Flucht furchtbarstes Leid widerfahren ist, werden darin unterstützt, nach traumatischen Ereignissen in ihrem eigenen Leben, aber auch in unserer Gesellschaft wieder heimisch zu werden. Einzelfallhilfe, therapeutische Gruppen und zugehende Beratungsangebote werden in Ulm und Ehingen angeboten.

Kinder, die dieses Angebot in Anspruch nehmen, kommen laut Christine Krug von der Caritas aus verschiedenen Ländern - Afghanistan, Syrien, Türkei oder Kongo - und sind zwischen drei und 18 Jahren. „Wir bieten den Kindern und Jugendlichen Traumatherapie in Einzelstunden an, ebenso gibt es die therapeutische Begleitung in Gruppensitzungen“, erklärt Christine Krug. ihr zufolge gibt es Gruppenangebote in den Gemeinschaftsunterkünften sowie von Zeit zu Zeit auch an Schulen.

„Die Nachfrage nach Traumatherapie ist nach wie vor sehr hoch. Der Bedarf ist mit der Anzahl der Geflüchteten gewachsen“, betont die Caritas-Mitarbeiterin. Oft seien Dolmetscher notwendig, damit die Therapie gelingen kann.

„Die Mädchen und Jungen verstehen durch die Therapie sich selbst und ihre Symptome besser und können ihre Emotionen besser regulieren. Sie können die traumatischen Erlebnisse verarbeiten“, betont Christine Krug. Sei jedoch eine Sprachbarriere da, mache es die Therapie schwieriger.

Deshalb ist die Caritas auf Spenden angewiesen, mit denen sie die Dolmetscher, aber auch anderes Therapiematerials sowie Fahrtkosten für Ratsuchende, die sich die Fahrt selbst nicht leisten können, bezahlen können. „Wer für uns spendet, hilft geflüchteten Kindern, mit ihrem erlebten Schrecken klarzukommen und das hinter sich zu lassen“, betont Christine Krug.

Bei den jugendlichen gebe es deutlich mehr junge Männer als Frauen, die ein solches Angebot benötigen.

Für sie sei die Verarbeitung von traumatischen Fluchterfahrungen essentiell, um in ihrer neuen Heimat wie etwa Deutschland Fuß zu fassen, die Schule und dann eine Ausbildung zu schaffen.