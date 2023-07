Steakhaus Abacco's eröffnet in Ulm

Ulm erhält ein neues Steakhaus. Das Abacco’s zieht in den ehemaligen Standort der Kette Vapiano an der Neuen Mitte. Jetzt hat das Restaurant bekannt gegeben, dass es am 7. August dieses Jahres eröffnen will.

Abacco´s betreibt bereits neun Steakhäuser in Deutschland, unter anderem in München, Stuttgart, Frankfurt, Augsburg und Köln. Der bestehenden Konkurrenz in Ulm — etwa durch das Room, Insel vom Stein in Neu–Ulm oder dem Steakhaus John Benton — sei man sich bei Abacco´s durchaus bewusst. Das neue Restaurant wolle mit einem besonderen Konzept herausstechen.

Steak wird auf heißem Stein serviert

„Wir beziehen ausschließlich Premiumsteaks aus Argentinien, Urugay und den USA und kennen jeden unserer Züchter“, erläutert eine Sprecherin des Ludwigburger Unternehmens. Außergewöhnlich sei auch, wie das Steak bei Abacco´s dem Gast serviert wird, nämlich auf einem heißen Stein. „Das Fleisch wird rare geliefert und die Gäste können sich ihr Steak bis zum gewünschten Punkt fertiggaren lassen“, so die Sprecherin.

Auch die Größe des Restaurants wird herausstechen: Auf einer Gesamtfläche von rund 450 Quadratmetern sollen bis zur Eröffnung knapp 200 Sitzplätze entstehen. Dort sollen dann täglich Steaks bis nach Mitternacht serviert werden, auch eine spezielle Mittagskarte ist geplant. Pommes gibt es laut Abacco´s kostenlos, nachbestellt werden kann so viel wie man möchte. Andere Beilagen müssen zwar einmalig bezahlt werden, können dann aber ebenfalls so oft wie möglich kostenlos nachbestellt werden.