Die Gerichtskosten dürften mittlerweile ein stattliches Sümmchen betragen. Michael Ecker, angeblich erfolgreicher Eventmanager aus München, der trotz Niederlage vor dem Landgericht Ulm an seinem Kleinkrieg gegen den Ulmer Star–Magier Florian Zimmer (40) festhält, hat eine neuerliche Klatsche erlitten.

Am 25. Juli gab das Oberlandesgericht München (OLG) Florian Zimmer Recht und bestätigte damit ein vorangegangene Urteil des Landgerichts München.

Es steht 3:0 für Zimmer

Dieses hatte unter anderem entschieden: Zimmer darf seinen Widersacher und ehemaligen Freund ungestraft der Erpressung und Lüge bezichtigen. Dagegen hatte sich Ecker mit der Klage vor dem Landgericht München zu wehren versucht, scheiterte nun aber auch vor dem OLG.

Das Oberlandesgericht habe das vorangegangenen Urteil des Landgerichts als „äußerst sorgfältig begründet“ bezeichnet, teilte der Anwalt von Florian Zimmer, Michael Scheele, mit. Weitere Rechtsmittel seien nicht möglich.

Michael Scheele kommentiert: „Er (Michael Ecker, Anm.d.Red.) wird mit dem Makel einer erneuten Prrozessniederlage und den damit verbundenen erheblichen Kosten leben müssen.“

Geht das Verfahren in Stuttgart weiter?

Auch vor dem Ulmer Landgericht hatte es für Ecker eine Niederlage gesetzt. Das Gericht sah es als nicht erwiesen an, dass Zimmer dem Eventmanager — wie von Ecker behauptet — versprochene Provisionszahlungen vorenthalte. Dieses Verfahren scheint noch nicht beendet. Ecker kündigte Berufung vor dem OLG Stuttgart an.

Auch hierzu äußerte sich Zimmer–Anwalt Scheele: „Wir erwarten, dass Michael Ecker mit seiner Berufung genauso erfolglos sein wird, wie in dem Verfahren in München.“ Ecker hatte seine Niederlage in Ulm unter anderem damit begründet, dass Zimmer in der Münsterstadt einen „Heimvorteil“ gehabt hätte. Für Schele eine „hilflose Beschönigung“.

Ecker hat sich nach der nun zweifachen „krachenden Prozessniederlage in München“ (Scheele) noch nicht zu Wort gemeldet. Nach Zahl der gewonnenen Verfahren (in München und Ulm) steht es aktuell 3:0 für Zimmer

Kosten steigen immer weiter

Scheele schätzt, dass Eckers Prozessierwut diesen teuer zu stehen kommen wird. „Die von ihm in allen Verfahren zu tragenden Kosten werden jenen Betrag um ein Mehrfaches übersteigen, den Florian Zimmer ohne Rechtspflicht bereit war, vor Prozessbeginn an Michael Ecker zu bezahlen, um ihn von einer Verleumdungskampagne abzuhalten.“

Es gibt Hinweise, dass es finanziell nicht gut um Ecker bestellt sein könnte. Offenbar schuldet der mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesene Eventmanager dem Freistaat eine Millionensumme.