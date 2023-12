Stadt zieht Bilanz zum Ulmer Weihnachtsmarkt

27 Markttage, rund 130 Verkaufsstände, 13 Mal abendliche Musik im Münsterportal und knapp 800.000 Besucher: Der Ulmer Weihnachtsmarkt, der am 23. Dezember um 20.30 Uhr schließt, wartet nicht mit neuen Rekorden und Superlativen auf. Trotzdem, sagt Ulm-Messe-Chef Jürgen Eilts, „war es ein guter, friedlicher und sicherer Markt gewesen.“ Dies teilt die Stadt mit.

Organisatoren, die meisten Beschicker und die Gäste seien zufrieden, auch weil das Gedränge zwischen den Buden geringer gewesen sei als in Vor-Corona-Zeiten. „Die Besucherströme haben sich besser verteilt“, so Eilts. Zudem habe die „kürzeste Marktlaufzeit, die wir kalendarisch bedingt je hatten“ (Eilts) dazu beigetragen, dass die Besucherzahl leicht hinter früheren Zahlen zurückblieb. Weil der Markt ausnahmsweise bis 23. Dezember läuft, bleibt die Budenstadt über Weihnachten stehen. Die Händler räumen in der Nacht nur die Waren aus den Verkaufsständen. Abgebaut wird in der Woche nach Weihnachten.

Derweil steht der Eröffnungstermin für den Weihnachtsmarkt 2024 bereits fest: Montag, 25. November. Laut Eilts will die Ulm-Messe im kommenden Jahr auch neue Beteiligungsformen für den Markt testen wie eine wochenweise Vermietung von Ständen. „Das hätte den Vorteil, dass wir mehr Beschicker zulassen könnten, ohne dass Neulinge ins Risiko eines mehrwöchigen Marktes gehen müssten.“

Bis Sonntag, 7. Januar, bleibt die Eisbahn auf dem südlichen Münsterplatz geöffnet, auch der Schlittschuhverleih ist offen.