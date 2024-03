Stabwechsel in der Ulmer Kinderklinik

Die Amtszeit von Klaus-Michael Debatin als Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm (UKU) endet am 15. April. Der Mediziner hielt diese Funktionen seit 1997 inne und prägte laut Pressemitteilung maßgeblich Forschung, Lehre und Krankenversorgung, insbesondere auf dem Gebiet der pädiatrischen Hämatologie und Onkologie.

„Die Kinder- und Jugendmedizin begeisterte mich von Anfang an, weil sie ein so spannendes und breites Fach mit für mich sehr besonderen Patientinnen und Patienten ist“, so Debatin. „Dahinter steckt aber auch ein enormer Treiber des Fortschritts in der Medizin, in der über die letzten Jahrzehnte hinweg Krankheiten wie Leukämie und Krebs heilbar wurden.“

Debatin, der am 6. Dezember 1952 in Karlsruhe geboren wurde, studierte in Ulm und Heidelberg. Nach seiner Promotion an der Universität Heidelberg im Jahr 1979 arbeitete er dort am Institut für Immunologie und begann seine Pädiatrie-Ausbildung an der Universitätskinderklinik Heidelberg. Als Gastwissenschaftler hat er am Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg (DKFZ) ergänzt durch Auslandsaufenthalte in Boston, New-York und Mailand eine Arbeitsgruppe aufgebaut, die sich mit dem Immunsystem und Leukämie bei Kindern beschäftigt. In dieser Zeit wurden wesentliche Entdeckungen zum programmierten Zelltod und dessen Bedeutung für Erkrankungen und die Tumortherapie gemacht.

Nach der Habilitation 1990 konnte er als Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) diese Arbeiten am National Cancer Institute der USA und am Hôpital Necker Paris fortsetzen. Anschließend übernahm Debatin die Leitung der Sektion Hämatologie/Onkologie der Universitätskinderklinik Heidelberg - verknüpft mit der Gründung und Leitung der ersten Klinischen Kooperationseinheit als Abteilung am DKFZ. 1997 nahm er das Amt des Ärztlichen Direktors der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm auf. Er hatte seitdem neben der Leitung der Klinik zahlreiche Aufgaben, unter anderem als Dekan, Vizepräsident und Vorstand des Klinikums, und Funktionen in der Universität sowie der Universitätsmedizin inne. Seine Arbeiten sind vielfach ausgezeichnet worden.

In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am UKU arbeiten mittlerweile mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben der allgemeinen Pädiatrie in allen relevanten Spezialgebieten der Kinder- und Jugendmedizin. Darunter Knochenmark- und Stammzelltransplantation, Tumor-, Leukämie- und Bluterkrankungen, Immundefekte, Neu- und Frühgeborenenmedizin, Hormonerkrankungen mit Diabetes und Adipositas, Herzerkrankungen, Neurologie, Stoffwechsel- sowie Magendarmerkrankungen.

„Ganz besonders stolz macht mich die Etablierung des gemeinsamen Forschungslabors und dessen Beiträge zu pädiatrischen Tumoren, Leukämietherapien sowie genetischen Ursachen von Stoffwechselstörungen und Adipositas. Die Errungenschaften wurden mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt“, sagt Debatin. Bemerkenswert sei die Auszeichnung des Standorts als eines von nur sieben neu eingerichteten Deutschen Zentren für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ).

Die Nachfolge von Debatin wird die 1978 in Bozen geborene Medizinerin Miriam Erlacher antreten. In seinem Ruhestand wird Debatin das DZKJ am Standort entwickeln und begleiten, einige Projekte weiterführen, der Klinik zur Beratung zur Verfügung stehen und sich nicht zuletzt mehr seinen Interessen in Familie, Kunst und Kultur widmen.