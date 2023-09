Staatssekretär Baumann lehnt Strompreiszonen ab

Im Haus der Wirtschaft der IHK Ulm diskutierten Unternehmensvertreter am 23. August mit Andre Baumann, Staatssekretär im Landesministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft über die Themen Ressourceneffizienz im Kontext der Energiewende. Im Fokus standen dabei die Herausforderungen der Firmen durch zahlreiche Vorschriften. Fazit: Ohne entscheidende Erleichterungen in den Regelwerken werden Investitionen in den Standort vermehrt zurückgestellt. Die Veranstaltung initiierte der Grünen–Landtagsabgeordnete Michael Joukov.

Die von der EU und den norddeutschen Bundesländern vorgebrachte Forderung, Deutschland in Strompreiszonen aufzuspalten, erteilte Baumann eine klare Absage: „Ein solches Szenario wäre für uns im Süden fatal. Es wäre mit steigenden Strompreisen zu rechnen und in diesem Zusamenhang drohen Standortverlagerungen und ein weiterer Investitionsstopp von Unternehmen. Es ist daher enorm wichtig, den Ausbau der Erneuerbaren Energien und vor allem der Windkraft in unserem Bundesland voranzutreiben.“

Die Unternehmen kritisierten in der anschließenden Fragerunde vor allem das Genehmigungsrecht, in dem die Auflagen über die Jahre enorm gestiegen seien. Anlagenänderungen wie bei Biogasanlagen — auch zur Kapazitätssteigerung — würden sich aufgrund der komplexen Verfahren in vielen Fällen nicht mehr rechnen. Die zahlreichen straffen Vorgaben förderten zudem eine „Bürokratiemüdigkeit“, die noch immer unterschätzt werde. Denn dies hindere viele in ihrem Engagement — gerade im Hinblick auf Effizienzmaßnahmen oder Investitionen in erneuerbare Energien. Konkret wurde auch das Problem der fehlenden Netzkapazität — angefangen im Mittelspannungsnetz — für den Anschluss von Photovoltaikanlagen und deren Einspeisung in der Region angesprochen. Hier seien dringend Investitionen in den Netzausbau, aber auch Umspannwerke notwendig. Diese Infrastruktur hinke dem Anlagenbau deutlich hinterher.

„Gemeinsam mit den Unternehmen freuen wir uns über jede Vereinfachung und Entschlackung. Generell plädieren wir für weniger Regulationen und mehr Zutrauen in die unternehmerische Verantwortung“, so IHK–Hauptgeschäftsführerin Petra Engstler–Karrasch.