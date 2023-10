Der SSV Ulm 1846 Fußball ist auf Erfolgskurs: Aufstieg in die Dritte Liga, sechs von zehn Spielen in der neuen Saison gewonnen und bei einem erneuten Sieg am Wochenende vielleicht auch Tabellenspitze. Doch schon jetzt wird deutlich: Das Donaustadion, Eigentum der Stadt Ulm, kommt bei den Heimspielen der Spatzen an seine Kapazitätsgrenze.

Es ist kein Geheimnis, dass das Stadion sanierungsbedürftig ist. Doch was sind die Optionen für den SSV? Bei einer Podiumsdiskussion mit den Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl in Ulm im Dezember kam jetzt ein möglicher Standort für ein neues Fußballstadion zur Sprache.

Verein ist zuletzt zurückgerudert

Konkrete Pläne zu einem neuen Fußballstadion in Ulm gab es bisher nicht. Zwar wurde im Gemeinderat mehrmals darüber gesprochen und auch der SSV Ulm hatte eine entsprechende Projektentwicklungsgesellschaft gegründet. Zuletzt war der Verein aber wieder zurückgerudert. Laut Geschäftsführer Markus Thiele ruhen die Pläne fürs Erste.

Doch sowohl Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) sowie Martin Ansbacher (SPD) und Lena Schwelling (Grüne) sprachen bei einer Podiumsdiskussion am Dienstabend im Roxy beim Themenpunkt Kultur und Sport über ein neues Fußballstadion. Und zwar über das Areal der Messehallen in Ulm als möglichen Standort. Lena Schwelling sprach dabei sogar von einer Arena.

„Wir brauchen ein Stadion, das ist klar. Nur, wo soll es hin? Das ist die Frage, die wir klären müssen“, sagte Martin Ansbacher. Der Gemeinderat sei hier mit dem Verein im engen Austausch, Ansbacher, der wie Lena Schwelling mit im Rat sitzt, betonte aber auch: „Die Stadt wird das neue Stadion nicht bauen ‐ aber sie kann mithelfen und den Verein unterstützen.“

Ähnliche Situation beim Discovery-Center

Czisch führte aus, dass die Ausgangslage beim Thema Fußballstadion ähnlich sei, als mit dem geplanten Einstein-Discovery-Center. Seit Monaten ist der Förderverein des neuen Erlebniszentrums auf der Suche nach einem geeigneten Standort.

Die Stadt unterstützt, führt entsprechende Gespräche. Entscheiden müsse jedoch am Ende der Verein. So auch in Sachen Fußballstadion. „Wir haben dem Verein zwei Standorte vorgeschlagen. Für uns kommt zum einen der Bereich der Messehallen 4 bis 7 in Frage sowie das Areal am Ulmer Hausbaucenter in der Böfinger Straße“, erklärte Czisch.

Die Euphorie, die rund um den SSV entstanden ist, tut uns allen gut. Ulms OB Gunter Czisch

Beide Standorte seien für ein Fußballstadion geeignet, da es zum einen bereits eine Anbindung an die Straßenbahn gebe sowie nötige Kanal- und Leistungsanschlüssen. Czisch betonte: „Die Euphorie, die rund um den SSV entstanden ist, tut uns allen gut.“ Man wolle die Pläne für ein neues Stadion deshalb unbedingt unterstützen. Ulms OB relativierte dabei aber auch: „Es wird noch ein anstrengender Weg bis dahin.“

Donaustadion wird weiter gebraucht

Lena Schwelling hob hervor, dass ein Abriss des Donaustadions für die Stadt nicht in Frage komme, dafür aber eine Sanierung geplant ist. „Wir brauchen das Stadion, viele Veranstaltungen finden dort statt und auch der Schulsport“, so die Landesvorsitzende der Grünen. Wichtig sei ihr, dass eine neue Sportarena nicht an der Autobahn, sondern gut an den Nahverkehr angebunden liegt.

Auch Politikneuling Thomas Treutler (parteilos), Besitzer eines Comicladens und ebenfalls OB-Kandidat, ist für einen Stadionneubau. Aus seiner Sicht habe das Donaustadion nämlich einen „ganz entscheidenden Standortnachteil“: Es gebe keine VIP-Logen, durch die der Verein auch mehr Geld einsacken könnte.