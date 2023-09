Sportgeräte per App ausleihen und kostenlos trainieren — das geht voraussichtlich ab Ende September in Ulm. Die Stadt hat bundesweit als eine von 150 Kommunen den Zuschlag für eine sogenannte Sportbox bekommen. Dabei handelt es sich um ein öffentliches und kostenfreies Verleihangebot von Trainingsequipment, um Sport im Freien treiben zu können.

Wo in Ulm steht die Sportbox?

Das Ulmer Exemplar soll nach Angaben der Stadt, die das Angebot in Kooperation mit dem SSV Ulm 1846 betreuen wird, in der Friedrichsau aufgestellt werden. Konkret sei dafür ein Plätzchen an der Donau vorgesehen, „unterhalb des SSV–Geländes bei den roten Bänken“, wie eine Sprecherin mitteilte.

Der Standort der Sportbox ist gleichzeitig auch der Treffpunkt des städtischen Bewegungsangebots „Ulm macht Sport“.

Was ist drin?

Im Inneren der Box soll sich eine breite Auswahl an Fitness– und Spielgeräten befinden. Dazu zählen nach Angaben des Herstellers zum Beispiel:

Medizinbälle

Kettlebells

Yogamatten

Springseile

Wikingerschach

Boccia-Kugeln

und vieles mehr.

Wie funktioniert die Sportbox?

Über eine App, für die man sich zunächst registrieren muss, kann ein Zeitfenster zum Trainieren gebucht werden, das auch für weitere Teilnehmer freigeschaltet werden kann.

Die Anwendung erlaubt es, die Box über eine Bluetooth Verbindung zu öffnen. Sie ist mit einer effizienten Solarzelle ausgestattet, so dass die Technik stromautark funktioniert. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Smartphone zu laden und Musik über einen Lautsprecher abzuspielen.

Wann kann das Training beginnen?

Die feierliche Einweihung der Sportbox durch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) und SSV–Vereinspräsident Willy Götz ist für Montag, 25. September geplant.

An diesem Tag beginnt passenderweise auch die Europäische Woche des Sports, wie der SSV Ulm mitteilt. Die sportlichen Möglichkeiten der Box sollen dann durch Trainer des Vereins demonstriert werden.

Wann findet eine Einweisung statt?

Weitere Einweisungen in die Box bietet der SSV Ulm 1846 in der Woche vom 26. bis zum 29. September täglich an. Folgende Termine sind vorgesehen:

Dienstag, 26. September: 10 bis 11 Uhr

Mittwoch, 27. September: 17 bis 18 Uhr

Donnerstag, 28. September: 18 bis 19 Uhr

Freitag, 29. September: 10 bis 11 Uhr

Am Standort in der Friedrichsau wird zudem eine ausführliche Erklärung zur Nutzung der App und zu den Geräten angebracht, wie die Stadt bekannt gibt.

Wird es auch Kurse geben?

Der SSV Ulm will die Sportbox ab Oktober auch in seine vorhandenen Sportkurse einbinden, wie eine Sprecherin des Vereins mitteilt. „Außerdem werden wir dann zwei extra Kurse „Functional Fitness Outdoor“ mit der Box anbieten.“ Dafür sollen qualifizierte Trainer zur Verfügung stehen.

Wer zahlt dafür?

Die Stadt Ulm und der SSV Ulm 1846 haben den Zuschlag für die Sportbox über den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) im Rahmen des Förderprogramms „Restart — Sport bewegt Deutschland“ bekommen.

„Es ist unser Angebot an die Menschen, sich nach Zeiten des pandemischen Stillstands wieder vermehrt körperlich zu betätigen oder einem Sportverein beizutreten“, teilt der Biberacher SPD–Bundestagsabgeordnete Martin Gerster mit, der sich im Haushaltsausschuss für die Bereitstellung von Mitteln stark gemacht hat.

Das Programm wird mit 25 Millionen Euro vom Innenministerium bis Ende 2023 gefördert. Ulm profitiert als eine von 23 Kommunen in Baden–Württemberg von dem Bundesprogramm. Bis Ende des Jahres sollen im gesamten Bundesland insgesamt 28 sogenannte Sportboxen installiert werden.

Eine weitere Sportbox steht bereits seit 2021 in Biberach.