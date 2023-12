Spitzengespräch zur Zukunftstechnologie Wasserstoff

Die Region zwischen Alb und Bodensee samt Bayerisch-Schwaben und Ostwürttemberg braucht als starke Wirtschaftsregion mit hohem Energiebedarf Stromleitungen und Wasserstoffversorgung sowie Investitions- und Planungssicherheit. Dies ist das Fazit einer länderübergreifenden Expertenrunde in Ulm mit Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft sowie der Bundesnetzagentur und der Fernleitungs- und Verteilnetzbetreiber.

In dem Wasserstoff-Spitzengespräch der Industrie- und Handelskammern (IHKs) Bodensee-Oberschwaben, Ulm, Ostwürttemberg und Schwaben über den Markthochlauf der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie standen die Wasserstoffversorgung und die Versorgungsinfrastruktur für die Region im Mittelpunkt - vor allem mit Blick auf den Planungsstand der Bundesnetzagentur für ein überregionales Wasserstoffkernnetz bis zum Jahr 2032, der von den Fernleitungsnetzbetreibern im Juli dieses Jahres veröffentlicht worden ist. Das Wasserstoff-Kernnetz bildet als erste Ausbaustufe das Grundgerüst der künftigen Wasserstoffinfrastruktur und soll die Entwicklung der Wasserstoffmärkte in Deutschland ermöglichen und fördern, indem es die zentralen Wasserstoffquellen mit den wesentlichen Verbrauchsschwerpunkten und Wasserstoff-speichern verbinde.

Wasserstoff spiele in der Energiewende eine zentrale Rolle - als Energieträger und Speichermedium, sagte Markus Hölzle vom Ulmer Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in seinem Impulsvortrag. Wasserstoff habe das Potenzial, Stromerzeugung, Verkehr und Wärme zu dekarbonisieren. Er könne dazu dienen, grünen Strom aus erneuerbaren Quellen zu speichern und fossile Energieträger wie Kohle, Erdgas und Erdöl zu ersetzen. „Wir brauchen ein Medium, das in großen Mengen erneuerbaren Strom speichern kann“, sagte er und verwies auf das Fehlen von Solarstrom bei Nacht oder ganzen Tagen ohne Wind. „Die Wasserstofftechnologie dafür ist da und sie ist sogar Made in Germany“, betonte er. Während Batteriespeicher einzelne Stunden überbrücken könne, kann Wasserstoff den Energiebedarf Deutschlands für Tage und Wochen speichern.

In der Diskussion wurde deutlich, dass der regionalen Wirtschaft vor allem Planungssicherheit und verwertbare Daten oder zuverlässige Informationsplattformen fehlen: Es gebe keine einheitliche Strategie, keine Details und keine realistischen Zahlen. Auch an klaren Aussagen zur dezentralen Herstellung und Verfügbarkeit von Wasserstoff, zur Versorgungssicherheit sowie zu Netz- und Energiekosten mangle es.

Gebäude baue man auf der Basis eines soliden Untergrunds, beim Wasserstoff beginne man in der 17. Etage, nach unten fehle bislang alles, lautete die Kritik. Fragen wie: „Was kostet Wasserstoff?“ oder: „Wann steht er zur Verfügung?“ stünden im leeren Raum. Häufig in der Diskussion vergessen werde auch, dass Projekte wie Elektrolyseanlagen zur Herstellung von Wasserstoff oder auch Wasserstofftankstellen einen zusätzlichen Flächenbedarf verursachten. Vor allem auch die Verteilnetzbetreiber seien oft bei der großen strategischen Planung noch außen vor, brächten den Wasserstoff allerdings zum Endkunden und seien daher dringend einzubinden.

Die Wirtschaftsvertreter mahnten zudem eine verständlichere und aussagekräftige Kommunikation an. „Bitte bedenken Sie, was beim Kunden ankommt und ob dieser es versteht“, lautete der Appell der Runde in Richtung Politik.

Zu den wichtigsten Forderungen der vier Regionen, die einerseits eine starke Industrie, andererseits eine Lage im Süden Deutschlands verbindet, gehört ein frühzeitiger Anschluss an das nationale und europäische Wasserstoffnetz.