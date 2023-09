SPD lädt zum Ausflug ins Grüne

Die Ulmer SPD lädt Interessierte am Samstag, 9. September, zu einer Führung durch den Botanischen Garten der Universität Ulm ein. Zu den Kernaufgaben der dortigen Wissenschaftler gehört die Erhaltung und der Ausbau von wissenschaftlichen Sammlungen. Der Botanische Garten ist außerdem eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit und vermittelt als Forschung– und Ausbildungsstätte direkte Wissensübermittlung in die Gesellschaft. Die Führung startet um 14 Uhr am Botanischen Garten der Universität. Interessierte können sich per E–Mail unter [email protected] anmelden.