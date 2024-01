Spatzen verschenken sicher geglaubten Sieg

Sieben von neun Punkten in der englischen Woche geholt, das dritte Spiel auswärts daheim in Aalen nicht verloren und nur noch fünf Zähler weg vom großen Ziel. Der SSV Ulm hätte am Samstagmittag allen Grund zur Freude gehabt. Doch nach dem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten MSV Duisburg hingen die Köpfe tief. „Es ist bitter und wir sind enttäuscht, dass wir die Nummer hergegeben haben“, fasste Spatzen-Trainer Thomas Wörle zusammen.

Es lief bereits die Nachspielzeit beim Spiel der Ulmer gegen die Duisburger, die mit dem Rücken zur Wand standen und nach wie vor stehen, aber noch mal alles nach vorne warfen. Und dann wiederholte sich das, was im Fußball oft beim Stand von 2:1 passiert. Während es die einen vorne verpassen, mit dem 3:1 das Spiel endgültig zu entscheiden, fällt quasi im Gegenzug der 2:2-Ausgleich. Für Zebra-Coach Boris Schommers und seine Mannschaft ein wichtiger Punktgewinn. „Schon vor dem Spiel und erst recht nach dem 0:2 hat man nicht an uns geglaubt“, führte er aus. Den längeren Atem aber hatte bei der ungleichen Begegnung am 23. Spieltag sein Team.

Etwas länger als sonst üblich benötigte Ulm dieses Mal - in ihrem dritten Spiel der englischen Woche -, um in Führung zu gehen. Während die Spatzen meist bereits in der Anfangsviertelstunde zuschlagen, war es am Samstagmittag die 24. Minute: Eckball von rechts, Duisburg verlängerte den Ball per Kopf, Ulms Jo Reichert reagierte schnell, gab den Ball in die Mitte, Felix Higl verlängerte mit der Hacke und Tom Gaal musste wie schon unter der Woche nur noch zum 1:0 einschieben. „Ich stehe in letzter Zeit oft richtig“, sagte er. Doch so richtig freuen könne er sich nach dem Spiel über seinen Treffer nicht. Denn das Remis fühle sich an „wie eine Niederlage“.

Tatsächlich warf sich vor allem in Durchgang eins der SSV mehr ins Spiel. Das hohe Pressing der Gäste hielten die Ulmer gut aus, spielten unaufgeregt, routiniert und souverän. Die Reihen standen kompakt, das Verschieben gelang konsequent. Duisburger Angriffsversuche verhallten weit vor dem Spatzen-Tor. Thomas Wörle bestätigte: „In der ersten Halbzeit haben wir deutlich mehr fürs Spiel gemacht, haben gut verteidigt.“

Nach dem Führungstreffer und insbesondere nach dem Seitenwechsel drehte Duisburg etwas mehr auf. „Mit den Wechseln hat das Spiel wieder gelebt, der Glaube war wieder da“, erklärte MSV-Trainer Schommers.

Ulm aber besann sich auf seine Stärken, mal wieder Nadelstiche zur richtigen Zeit zu setzen und dem Gegner weh zu tun. Ulms Neuzugang Thomas Kastanaras brauchte dafür lediglich 48 Sekunden. Kaum eingewechselt, bewies der Offensivmann seine Qualitäten, stand nach dem Schuss an den Pfosten seines Teamkollegen Andreas Ludwig goldrichtig und staubte zum 2:0 ab.

Von diesem Zeitpunkt an schien die Partie in einen sicher geglaubten Sieg des SSV zu münden. Dass in der 82. eine „Gurke“, ein „komisches Ding aus dem Nichts“, so Wörle, für den 2:1-Anschlusstreffer sorgte, wurde hingenommen. Tatsächlich sah Ulms Torwart Christian Ortag bei der missratenen Flanke von Duisburgs Tim Köther aus dem Halbfeld unglücklich aus, titschte der Ball doch direkt vor ihm auf und statt in seinen Händen landete dieser im Tor. Wörle weiter: „Es war klar, dass der Gegner in der zweiten Halbzeit kommen muss.“ Und durch diesen Treffer lebte der MSV noch einmal auf.

Letzten Endes kam es zur eingangs angeführten Szene: Ulms Felix Higl schoss bei seinem Konter in der 91. Minute knapp links am gegnerischen Tor vorbei, der Ball knallte ans Netzgestänge. „Ein riesiges Brett“, befand sein Trainer. Im Gegenzug reichte auf der Gegenseite ein langer Ball der Zebras ins Zentrum, welcher per Kopf verlängert wurde und schließlich beim eingewechselten Robin Müller landete. „Ich gucke kurz aufs Tor und riskiere das“, sagte er anschließend, habe er sich dabei gedacht. Sein Gewaltschuss aus kurzer Distanz und spitzem Winkel fand den Weg ins Spatzentor zum 2:2. Wie im Hinspiel (1:1) endete die Partie unentschieden.

„So ist Fußball“, kommentierte SSV-Trainer Thomas Wörle. Torschütze Tom Gaal resümierte: „Wenn wir mit 2:0 nach Hause gehen, sagt jeder: verdient. So fühlt sich das schlecht an.“ Mit einem versöhnlichen Fazit schloss sein Coach wiederum die Gedanken zum Spiel ab: „Ich finde, wir haben sensationell gekämpft, hatten einen Tag weniger Regeneration als der Gegner. Ich bin total stolz.“

Mit einem Punkt kann Ulm sicherlich leben, auch wenn mehr drin war. Während sich Duisburg weiter im Tabellenkeller müht, zementiert Ulm mit 40 Punkten seinen dritten Platz in der Tabelle und ist nur noch fünf Zähler vom gesteckten Saisonziel Klassenerhalt entfernt. Übrigens: Vor dieser Saison trafen die beiden Teams zuletzt in der Bundesligasaison 99/00 aufeinander. Damals gab es ebenfalls ein Remis - sowie einen 3:0-Sieg des MSV. Am Ende stiegen beide Mannschaften ab. 23 Jahre später und zwei Ligen weiter unten sehen aktuell die Verhältnisse ganz anders aus.

Weiter geht es für Ulm am Samstag, 3. Februar. Es steht eine lange Reise zum VfB Lübeck an, Anstoß ist um 14 Uhr.