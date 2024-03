Spatzen fliegen Löwen spät davon

Zwei Minuten machten am 28. Spieltag der Dritten Liga für den SSV Ulm in München den Unterschied. Ein sehenswertes, da intensives Topspiel auf hohem Niveau vor ausverkaufter Kulisse - 15.000 Fans, 1500 allein aus Ulm - entschied Spatzen-Joker Lucas Röser in fast allerletzter Minute. Mit dem 1:0-Erfolg in Überzahl gegen die Sechziger fliegt Ulm der Konkurrenz davon und schaut nach ganz oben.

Alles deutete auf das nächste 0:0 hin für die Ulmer, die mit großem Selbstvertrauen zur formstärksten Mannschaft der Liga gereist waren. Ein absolutes Topspiel wurde versprochen und beide Teams lieferten von Beginn an ab. Ulms Cheftrainer Thomas Wörle sprach von einer „sehr umkämpften“ Partie, in der „saustark verteidigt“ wurde, weil beide Defensivreihen dominant und „unheimlich geschlossen und willig“ agierten. „Jede Situation war umkämpft, es gab wenig Räume“, resümierte Wörle. Sein Gegenüber, 1860-Coach Argirios Giannikis, bestätigte ein Spiel auf „taktisch gutem Niveau“.

Hochintensives Spiel

Bei bestem Fußballwetter entwickelte sich im Grünwalder Stadion ein hochintensives Spiel, das vor allem punktuell Highlights parat hatte. Nicht immer ging es dabei um Torraumszenen. Gleich mehrere Geschichten erzählt das Duell von Samstagmittag. Ganz vorne steht die von Lucas Röser, der in dieser Saison persönlich schon einige Auf und Abs mitmachen musste. Als das Match schon in die Nachspielzeit ging, betrat er frisch eingewechselt den Platz. Eben jene zwei Minuten später rauschte er nach Eckball von Leo Scienza mit voller Kraft heran und köpfte Ulm ins Glück, das so nur noch zwei Punkte entfernt liegt und Tabellenführung heißt.

„Unfassbare Gefühle“ habe das Tor bei ihm ausgelöst, sagte Röser. „Das hat man nicht so oft, dass man noch so zum Kopfball kommt. Es war der perfekte Laufweg, ich treffe den Ball richtig gut.“ Sein Trainer schwärmte ebenfalls: „Wie bedingungslos er da rein geht, ist sensationell - für uns der Lucky Punch.“ Auch groß Erwähnung muss eine Aktion finden, die in der 64. Minute das Spiel nachhaltig veränderte. Weil Schiedsrichter Tom Bauer ein vermeintliches Foul am Mitspieler nicht ahndete, setzte Löwe Marlon Frey bei vollem Sprint zur Grätsche an Scienza an. Da die Attacke dem Mann und nicht dem Ball galt, entschied Bauer auf glatt Rot. Zwar ziehe er noch zurück, empfand auch Freys Trainer Giannikis, dennoch sei die Entscheidung auf Platzverweis vertretbar. Eine „blöde rote Karte“, schob der Coach hinter.

Was den Kader anging, konnte Ulm aus dem Vollen schöpfen, während bei 1860 Torjäger Julian Guttau und Innenverteidiger Max Reinthaler fehlten. Nur wenige Momente vor Anpfiff dann die nächste schlechte Nachricht für die Sechzger: Kilian Ludewig musste sich nach dem Aufwärmen mehrfach übergeben, für ihn rückte Kaan Kurt plötzlich in die Startelf. Kurt wiederum sah jedoch früh Gelb, musste weiterhin in viele Zweikämpfe und wurde daher bereits nach nicht einmal einer halben Stunde wieder ausgewechselt. Fußballerisch hatte 1860 München zwar mehr Chancen, die qualitativ besseren aber erarbeitete sich Ulm. Auf Münchens Seite sorgte ein Kopfballtor von Kapitän Jesper Verlaat (18.) kurzzeitig für Jubel. Da jedoch Mittelstürmer Mansour Ouro-Tagba Ulms Tom Gaal unerlaubt hart wegblockte, handelte es sich um einen nicht regulären Treffer. Bei der anderen großen Möglichkeit scheiterte der schnelle Abdenego Nankishi (24.) an Spatzen-Torhüter Christian Ortag. Im allerletzten Moment hatte Ulm ebenfalls noch Riesenglück, dass Leroy Kwadwo (90.+7) aus kurzer Distanz den Ball weit übers Tor jagte.

Ulm bleibt weiter ungeschlagen

Ulm wiederum hätte in der 22. Minute nach einer Ecke bereits in Führung gehen können. Der lange Ball landete nach der Hereingabe bei Spatzen-Kapitän Jo Reichert, der den Ball scharf zu Philipp Strompf spielte, dieser aber mit seinem Abschluss das Tor verfehlte. Ebenso sehenswert war Leo Scienzas (31.) Solo und Versuch, aus 18 Metern fürs 1:0 zu sorgen. In Halbzeit zwei waren Chancen bis auf den späten Siegtreffer auf beiden Seiten rar gesät.

Ulm bleibt nicht nur ungeschlagen, sondern ist nun ärgster Verfolger von Ligaprimus Jahn Regensburg. Dieser hat im Parallelspiel in Mannheim 1:3 verloren. Dresden wiederum hatte in Halle eine Niederlage (0:1) erlitten. Durch den Lastminute-Sieg hält der Höhenflug der Spatzen nicht nur an, sondern gewinnt an Aufwind. So liegt der SSV aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, nach oben trennen ihn zwei, auf Platz drei einen Zähler. Jo Reichert fasste sichtbar glücklich zusammen: „Es war ein unglaubliches Spiel, keiner hat sich was geschenkt. Es war zudem wieder bezeichnend, dass wir bis zum Schluss dran geglaubt haben.“ Die Atmosphäre sei „unfassbar“ gewesen, der Tag entsprechend „unvergesslich“.