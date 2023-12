„Spatzen“ ernten drei Punkte zum dritten Advent

33 Punkte nach 19 Spielen in der 3. Liga, Tabellenplatz drei und das Saisonziel Klassenerhalt schon greifbar nahe - eine Bilanz, die den SSV Ulm mehr als zufriedenstellt. Durch einen dominanten Auftritt beim Spitzenspiel gegen den SC Verl gelingt der Mannschaft von Trainer Thomas Wörle der Anschluss an die Tabellenspitze. Mit 3:0 fegten die Spatzen den Konkurrenten vom Platz und beenden damit eine überaus erfolgreiche Hinrunde. Einen kleinen Wermutstropfen hatte der Auswärtskracher für die Ulmer aber dennoch parat.

Für Ulms Cheftrainer ging genau das in Erfüllung, was er sich für sein Team ausgemalt hatte: wieder hoch stehen, „in jeder Spielphase gut sein“, geschlossen verteidigen und Ruhe am Ball ausstrahlen. Man lege sich ja stets einen Plan zurecht, sagte Wörle nach der Partie gegen die offensivstarken Ostwestfalen. Doch oft genug werde dieser dann auch wieder durchkreuzt. Nicht so aber am 19. Spieltag dieser Saison. Im Topspiel des bis dahin Dritten Verl gegen den Tabellenfünften Ulm gelang den Gästen so ziemlich alles, was sie sich vorgenommen hatten. „Für uns ist dieses Spitzenspiel etwas Großes“, so Wörle. Das habe man sich noch einmal vor dem Spiel vergegenwärtigt.

Den Grundstein für den am Ende souveränen und hochverdienten 3:0-Erfolg legten die Ulmer bereits im ersten Durchgang dank einer Tor-Klammer: ein Tor sehr früh, eins quasi mit dem Pausenpfiff. Denn kaum rollte der Ball in der Verler Sportclub-Arena (1893 Zuschauer, etwa 150 aus Ulm), so jubelten die Spatzen schon. Zweite Minute, Leo Scienza holte auf der linken Seite einen Freistoß heraus, den er im Anschluss selbst trat. Der Ball senkte sich Richtung langer Pfosten, wurde von Verls Kapitän Mael Corboz mit dem Kopf verlängert und landete zum 1:0 im Tor.

Während die ersten Fans schon in die Pause strömten, dann der nächste Treffer für Ulm: Verls Innenverteidiger Torge Paetow, der später noch die gelb-rote Karte sah, versprang der Ball nach scharfem Anspiel im Sechzehner, wiederum Scienza agierte hellwach, umkurvte den Gegenspieler und wurde dabei am Trikot gehalten - Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und versenkte souverän flach links unten zur 2:0-Pausenführung. Bitter für den SC Verl, der in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit langsam zu seinem Spiel gefunden hatte. Das torgefährlichste Team der gesamten Liga blieb lange Phasen über aber blass. Zwar erarbeiteten sich die Hausherren durchaus Chancen, die beste in der 37. Minute, als Verls mit auffälligster Spieler Oliver Batista Meier seinen Freistoß direkt auf das Gehäuse von Christian Ortag brachte und diesen zu einer Flugeinlage zwang. Doch Verl-Trainer Alexander Ende fasste ernüchternd zusammen: „Heute haben wir immer in den Momenten, in denen ich dachte, jetzt haben wir einen Fuß in der Tür, uns die Tür selbst wieder zugeschlagen.“ Ulm habe es verstanden, zu den richtigen Zeitpunkten Nackenschläge zu verpassen.

Thomas Wörle, der mit Ende zusammen den Fußballlehrer absolvierte, sagte ebenfalls: „Gleich zu Beginn in Führung zu gehen, war Gold wert, und auch das zweite Tor war vom Zeitpunkt her top.“ Die große Kunst nämlich sei es an diesem Samstag gegen das Team mit der besten Torquote (mehr als zwei Treffer pro Spiel; Ulms Schnitt lag bei 1,6) gewesen, „die Nerven zu behalten, in den Abläufen und Strukturen zu bleiben, genau die Räume zu schließen, wo der Gegner hinwollte“.

Im zweiten Spielabschnitt schaltete Ulm einen Gang zurück, ließ sich zunehmend mehr fallen und gab Verl mehr Räume und Spielanteile. Doch die Grundstruktur vor allem in der Defensive stand weiterhin äußerst stabil. Beide Teams spielten nach wie vor energiegeladen. Für Ulm äußerte sich das in weiteren Nadelstichen. Etwa, als sieben Minuten nach Wiederanpfiff Philipp Maier den Ball aus rund 15 Metern nach einer abgewehrten Hereingabe von Teamkollege Max Brandt vor die Füße bekam, aber in Rückenlage nur übers Tor traf. Verl schaltete wie gewohnt schnell um, aber die finalen Pässe sollten einfach nicht gelingen. Zu allem Übel musste in Minute 63 Verls Innenverteidiger Paetow nach seiner zweiten gelben Karte vom Feld. Diesem schloss sich fünf Minute später der Spieler des Spiels, Leo Scienza, an: Allerdings nicht wegen eines Platzverweises, sondern verletzungsbedingt.

Der krönende Abschluss aus Sicht der Ulmer gelang Stürmer Felix Higl, der mit seinem nunmehr zweiten Treffer in Folge endgültig bewies, dass der Knoten geplatzt ist. „Ich bin froh, dass ich nachlegen konnte“, bestätigte er. Sein Kopfball (72.) bedeutete gleichzeitig das Endergebnis. Ulm siegte in einem kampfbetonten Spitzenspiel und setzt damit seine Erfolgsserie fort. Zusätzlich in Feierlaune dürfte Ulms Lucas Röser sein, der durch seine Einwechslung seine 100. Partie in Liga 3 bestritt.

Spatzen-Coach Wörle freute sich ebenfalls über drei Punkte passend zum dritten Advent und blickte voller Freude auf die erste Hälfte der Saison zurück. Man sei in der „wuchtigen, physischen Liga“ als Lernende gestartet, habe aber schnell dazugelernt. Er erklärte: „Wir sammeln Punkte für den Klassenerhalt. Ein schweres Ziel in einer schweren Liga. Aber wir sind noch nicht am Ziel angelangt.“ Dennoch gelte natürlich: „Was wir haben, haben wir.“

Den Abschluss des Jahres in der dritten Liga gibt es für Ulm bereits am Dienstag, 19. Dezember. Dann spielt der SSV seine letzte Partie 2023 und tritt zum Rückrundenauftakt beim 1. FC Saarbrücken (Anstoß 19 Uhr) an.