Sofia Nappis Stück „Pupo“ wird in Ulm gezeigt

Wenige Tage nach der Uraufführung in Köln ist das vom Roxy-Tanzlabor koproduzierte Stück „Pupo“ von Sofia Nappi in Ulm zu sehen. Die Veranstaltung in der Roxy-Werkhalle findet am Mittwoch, 17. Januar, 20 Uhr, statt (Einlass ab 19 Uhr). „Pupo“ bezeichnet im Italienischen gleichzeitig Kind und Puppe: Sofia Nappis neues Stück ist von Pinocchio inspiriert, der hölzernen Puppe, die so gern ein echter Junge wäre. Im Zentrum steht die Metamorphose der Marionette: Wie geschieht diese langsame Verwandlung von einem Zustand in den anderen? Wie wird das naive Kind erwachsen und lässt sich nicht mehr von anderen manipulieren? Carlo Collodis berühmtes Kinderbuch inspirierte die junge italienische Choreografin zu einer modernen Coming-of-Age-Geschichte, durch die in Assoziationen auch die märchenhaften Figuren wie Fuchs und Kater, die sprechende Grille oder die blaue Fee geistern. Die Produktion von „Pupo“ gemeinsam mit Tanz Köln und Burghof Lörrach sei ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des noch jungen Roxy-Tanzlabors, heißt es in der Pressemittelung des Roxy weiter. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 32,90 Euro (ermäßigt 29,60 Euro). Nähere Infos gibt es auf www.roxy.ulm.de