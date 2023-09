Musik, Tanz, Kunst und Handwerk an 110 Veranstaltungsorten in Ulm und Neu–Ulm. Und perfektes Spätsommerwetter bei der 23. Auflage der Kulturnacht. Optimale Bedingungen für die Tausenden Besucher, die bei so vielen Kulturangeboten schon fast die Qual der Wahl hatten. Auch die „Schwäbische Zeitung“ hat sich am Abend ins Getümmel gestürzt.

Riesiges Kulturangebot

Dass ein einzelner Besucher sich nicht alle Veranstaltungen ansehen könne, sei klar, betonte Kulturnacht–Chef Christian Pfeifer schon im Vorfeld. Sich vorher eine Route durch die Nacht zu überlegen und sich von der offiziellen Kulturnacht–App durch die Nacht navigieren zu lassen, sei dabei schonmal ein guter Tipp. Es gehe schließlich ums Genießen.

Gesagt, getan. Wo man seine Route startet, bleibt jedem selbst überlassen, wobei das größte Getümmel wohl rund um den Hauptbahnhof seinen Ausgang nimmt. Von dort stürmen die Besucher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in alle Richtungen aus.

Ernstes Ausstellungsthema am Ehinger Tor

Auch das Ehinger Tor ist Dreh– und Angelpunkt. Der erste Weg geht von dort aus ins eher unscheinbar wirkende Pavillon, dem „Kunstpool“, in dem eine Foto–Ausstellung „Jedes Leben zählt“ gezeigt wird, die auf die Arbeit der zivilen Seenot–Rettungsorganisation Sea Eye aufmerksam macht.

Der Kunstpool am Ehinger Tor zeigt eine Ausstellung zur Seenotrettung. Die Stele im Vordergrund ist gefüllt mit 2200 Kreuzen – so viele Menschen sind laut den Ausstellern in diesem Jahr bereits im Mittelmeer ertrunken. (Foto: )

„Es gibt für die Geflüchteten nur zwei Alternativen: der Tod oder das Elend im Heimatland“, betont Ana Borrero, die an diesem Tag mit ihrer Kollegin Karin Heck den Besuchern Rede und Antwort steht.

Die Dunkelziffer ist noch viel höher. Karin Heck

Um dies zu veranschaulichen, steht inmitten des Ausstellungsraums eine gläserne Stele — gefüllt mit 2200 kleinen Kreuzen. „2200 Menschen sind dieses Jahr bereits im Mittelmeer ertrunken“, heißt es dort. „Die Dunkelziffer ist noch viel höher“, ergänzt Heck. Ihr Credo: Jedes Menschenleben müsse gerettet werden.

Hier konnte man das Fischerviertel besser kennenlernen

Mit diesen Eindrücken geht es raus aus dem Kunstpool. Inzwischen wartet bereits der Bus mit der Nummer 4 am Steig. Nächster Stopp: Goldschmiede Dentler in der Gerbergasse.

Und ein Kontrastprogramm, das die Kulturnacht so vielfältig macht. Mit zehn Fragen und dem Motto „Macht euch schlau im Fischerviertel“ werden die — vor allem kleinen Besucher — durch die Ulmer Altstadt geschickt.

Der erste Hinweis, um sich durch den Fragebogen zu arbeiten, finden die Teilnehmer bereits an der Hauswand der Goldschmiede Dentler. (Foto: Philip Hertle )

„Wie heißt der kleine Fluss, der durch das Fischerviertel fließt?“ oder die knifflige Frage, welche berühmte Person in Ulms ältestem, der Krone, schon übernachtet hat. Die Antwort: Kaiser Sigismund im Jahr 1430. Als Belohnung für die Rätselrallye gibt es von der Goldschmiede für jeden Teilnehmer einen kleinen Edelstein.

Handgemachte Keramik–Kunst in Neu–Ulm

Raus aus dem Fischerviertel, rein in den Bus Nummer 5, der von Ulm über die Donau nach Neu–Ulm fährt.

Im Neu-Ulmer „Atelier-Keramik“ zeigt Künstlerin Renate Dukek, worauf es beim Bemalen eines Majolika-Tellers ankommt. (Foto: Hertle )

Dort angekommen, kommen Keramikfreunde auf ihre Kosten, wo sie den Künstlern Renate Dukek und Stefan Spieß beim Bemalen und Dekorieren über die Schulter schauen können.

Den Pinsel immer nur in eine Richtung bewegen, rät Künstlerin Renate Dukek

Im „Atelier–Keramik“ an der Ludwigsvorfeste zeigt Dukek den Besuchern, worauf es beim Bemalen von sogenannten Majolika–Tellern ankommt. Wichtig: „Den Pinsel immer nur in eine Richtung bewegen“, betont sie, während auf dem Teller das Abbild einer getigerten Katze entsteht.

Kampfkunst und Feuershow auf dem Münsterplatz

Während der Majolika–Teller vermutlich langsam im Brennofen verschwindet, geht es langsam wieder zurück in die Stadt — die Linie 5 wartet schon. Auch auf dem Münsterplatz ist am frühen Abend so einiges geboten.

Während der Verein „Traditionelles Taekwondo“ den Zuschauern koreanische Kampfkunst präsentiert und dabei das ein oder andere Holzbrett durch die gezielten Schläge zu Bruch geht, wird es so langsam dunkel.

So sieht Kampfkunst aus: Der Verein „Traditionelles Taekwondo“ präsentiert sich den Zuschauern auf dem Münsterplatz. (Foto: Philip Hertle )

Zeit für die Feuer–Performance gleich nebenan, bei der Körperbeherrschung der beiden Künstler gleichermaßen vonnöten ist. Gekonnt fliegen die brennenden Stäbe nur so durch die Luft, was mit tosendem Beifall der vielen Zuschauer quittiert wird.

Cédric L’amour spielen in der Straßenbahn

Jetzt muss es aber schnell wieder zum Ehinger Tor gehen, denn dort startet die historische Straßenbahn, auch „Bierbähnle“ genannt. Die gelben Oldtimer rollen während der Kulturnacht als Musikstraßenbahnen über die Schienen.

Die Biberacher Band Cédric L’amour heizt den Musikfans in der historischen Straßenbahn ein. (Foto: Philip Hertle )

Gestern Southside, heute Ulmer Kulturnacht: In einer Bahn heizen „Cédric L'amour“, die Gewinner des diesjährigen Bandcontests der „Schwäbischen Zeitung“ den feiernden Mitfahrern ein.

„Ich muss hier raus“, schallt der neueste Song der Band auf dem Weg durch die Stadt aus der Bahn. Raus wollen die Gäste aber nicht. Die Bahn bleibt voll. Einlassstopp. Ein Glück, dass es noch rund 100 andere Veranstaltungen an diesem Abend gibt — es bleibt die Qual der Wahl.