Zum 19. Mal findet der lebendige Kreuzweg am Karfreitag, 29. März, ab 18 Uhr in Ulm und Neu-Ulm statt. Rund 2,5 Stunden pilgern tausende Menschen durch die Donau-Doppelstadt und erleben dabei die szenische Darstellung des Leidensweg Christis in fünf Stationen.

So verläuft die Route

Der diesjährige Weg verläuft dabei etwas anders als in den vorherigen Jahren, sagt Organisator Nico Albarino im Gespräch: „Der Grund sind die vielen Baustellen, die es aktuell in Ulm gibt.“

Starten wird die Prozession um 18 Uhr auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz mit der Fußwaschung. Dann geht es über die Augsburger Straße auf den Petrusplatz, wo die Gefangennahme dargestellt werden soll. Über die Herdbrücke wird der Kreuzweg dann auf dem Ulmer Marktplatz Halt machen und das Verhör durch den Hohepriester Kajaphas szenisch präsentieren.

Immer mehr Deutsche spielen selbst mit

Der Weinhof wird Schauplatz des Prozesses sein, bevor es in einem langen Weg in Richtung Münsterplatz geht. Hier findet die Darstellung der Kreuzigung dieses Mal direkt vor dem Ulmer Münster statt: „Normalerweise ist das immer seitlich, dieses Jahr dürfen wir wegen des Winds aber direkt vor das Münster“, so Albarino.

Empfohlene Artikel Lebendiger Kreuzweg Emotionales Schauspiel in den Straßen von Ulm und Neu–Ulm q Ulm

Besonders freut sich der Organisator über immer mehr Deutsche, die als Darsteller Teil der Prozession werden. Das könne an der steigenden Bekanntheit der Veranstaltung liegen, so Albarino. Er erwartet am Karfreitag mehr Zuschauer als im vergangenen Jahr: „Da hatten wir großes Pech mit dem Wetter.“

Vollsperrungen am Karfreitag

Autofahrer aufgepasst: Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilt, wird es während des Kreuzwegs am Karfreitag zu Straßensperrungen kommen. Zwischen 17:15 und 19.30 Uhr wird die Ludwigstraße zwischen der Zufahrt zum Rathaus-Parkplatz und der Augsburger Straße für den Verkehr voll gesperrt sein. Auch die Augsburger Straße respektive die Marienstraße zwischen der Maximilianstraße und der Krankenhausstraße ist in dieser Zeit von der Vollsperrung betroffen.