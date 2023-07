So teuer war die Corona–Kurzarbeit in Ulm und Umgebung

Der Arbeitsmarkt in Ulm und der Region ist in den vergangenen Jahren fest im Griff der Corona–Pandemie gewesen. Die Arbeitslosenzahlen schossen zeitweise in die Höhe, viele Unternehmen mussten Kurzarbeit anmelden. Ende Juni sind die eigens dafür eingeführten Sonderregeln, die den Bezug von Kurzarbeitergeld immens vereinfachten, ausgelaufen. Die Pandemie ist vorbei, die meisten Unternehmen in der Region haben sich wieder berappelt, heißt es beim Pressegespräch bei der Arbeitsagentur Ulm, die am Dienstag einen Überblick über die Zahlen gab. Doch noch so eine „Ausnahmesituation“ dürfe es so schnell nicht wieder geben.

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit während der Pandemie auf Höchststand

Mit einem ist sich Geschäftsführer Torsten Denkmann sicher: „Die Kurzarbeit war für viele Betriebe ein Instrument, die Effekte der Pandemie abzufedern.“ Ganz konnte das Kurzarbeitergeld diese jedoch nicht ausgleichen. Sanken die Arbeitslosenzahlen vor der Pandemie im Agenturbezirk Ulm, zu dem neben dem Stadtkreis außerdem der Alb–Donau–Kreis und der Kreis Biberach zählen, stetig um durchschnittlich 1700 Menschen pro Jahr, schnellten diese im ersten Pandemiejahr um mehr als ein Drittel nach oben (von rund 7300 auf etwa 9800 Arbeitslose im Jahresschnitt). Zum Spitzenzeitpunkt im August 2020 waren sogar rund 11.700 Menschen von der Arbeitslosigkeit betroffen.

Viele kleine Betriebe mit Kurzarbeit konfrontiert

Um Entlassungen zu vermeiden, stellten andere Unternehmen einen Antrag auf Kurzarbeitergeld für ihre Angestellten. Die Anträge schnell zu bearbeiten sei in diesen Zeiten immens wichtig gewesen, betont Gregor Fischer, Geschäftsführer des Operativen Service, zuständig für das Kurzarbeitergeld. „Denn es hingen Arbeitsplätze davon ab“, so Fischer. Vor allem für viele kleine Betriebe mit wenigen Mitarbeitern wurde die Kurzarbeit plötzlich zum Thema, ergänzt Daniel Wieser, der ebenfalls im Operativen Service tätig ist.

Hochphase ist zu Ende

Nachdem der erste Lockdown ausgerufen wurde, waren im Agenturbezirk fast 57.900 Menschen in mehr als 3500 Betrieben von der Kurzarbeit betroffen (Stand: April 2020). Mehr als drei Jahre später habe sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt allerdings wieder weitestgehend normalisiert. Da die endgültige Abrechnung seitens der Arbeitsagentur immer etwas zeitversetzt erfolgt, sollen die Zahlen vom vergangenen Dezember Aufschluss über den weiteren Trend geben: „Zu diesem Zeitpunkt haben im Kreis Biberach, dem Alb–Donau–Kreis und dem Stadtkreis Ulm insgesamt 60 Betriebe Kurzarbeit für 772 Menschen umgesetzt“, fasst Pressesprecher Michael Wägerle zusammen. Die niedrigsten Werte sein Langem. Weiter vorausblicken lasse sich allerdings noch nicht.

Kurzarbeitergeld war teuer

Wie kostspielig die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes aber war, zeigen die Zahlen. Wieser bricht diese auf den Bezirk Ulm herunter: Wurden vor der Pandemie im Jahr 2019 noch rund 1,1 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt, stieg diese Zahl 2020 auf etwa 200 Millionen Euro. Im Folgejahr kamen weiterhin 140 Millionen Euro zusammen. Erst 2022 sank das ausgezahlte Kurzarbeitergeld auf rund 14,2 Millionen Euro.

„Ja, es war sehr teuer“, sagt Geschäftsführer Denkmann. „Aber ich glaube, es hat sich gelohnt.“ Ein noch höherer Anstieg der Arbeitslosenquote ohne den zwischenzeitlich einfacheren Zugang zum Kurzarbeitergeld wäre ihm zufolge schlussendlich noch viel teurer geworden.

Kraftakt für die Arbeitsagentur

Aber auch für die Agentur für Arbeit war die Zeit eine Herausforderung. „Für eine Sozialbehörde ist ein solches Ausmaß nicht alle zwei, drei Jahre stemmbar“, sagt er und hofft, dass eine Krise in dieser Form einmalig bleibe. Fakt sei jedoch: Was die Anzahl der neu angezeigten Kurzarbeit angeht, sei die Region seit Mai wieder auf Vorkrisenniveau. „Die Zahl ist jetzt wieder erfrischend niedrig“, freut sich Fischer. Waren während der Pandemie vor allem die Gastronomie, das Hotelgewerbe und körpernahe Dienstleistungen von der Kurzarbeit betroffen, seien es aktuell unter anderem der Werkzeug– und Maschinenbau sowie Bauunternehmen. Die Gründe heute: hohe Energiekosten und Lieferkettenprobleme.