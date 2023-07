Nicht nur die Spatzen spielen in der Saison 2023/2024 eine Liga höher, auch die Sponsoren und VIPs des Vereins dürfen sich künftig auf ein gehobenes Ambiente freuen. Gut eine Woche vor dem Start in die neue Drittliga–Spielzeit stellte Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball seinen neuen VIP–Bereich am Donaustadion vor.

Neuer VIP–Bereich außerhalb des Stadions

Geldgeber und solche, die es gerne wären, sollen ab dem ersten Heimspiel am 6. August gegen den 1. FC Saarbrücken in einem neuen VIP–Zelt verköstigt werden. Der weiße Bau steht zwischen Jahnhalle und Kunstrasenplatz, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Stadions.

Hier finden bis zu 350 Gäste Platz. Im Vergleich zum bisherigen VIP–Container an der Haupttribüne, der Platz für rund 180 Personen bot, habe man die Kapazität laut Geschäftsführer Markus Thiele also beinahe verdoppeln können.

In dem weitläufigen Zelt finden bis zu 350 Gäste Platz. (Foto: Dennis Bacher )

Weiße Tische, weiße Stühle und weiße Hortensien zur Auflockerung: Der sogenannte „Bite–Business–Club“ kann sich sehen lassen. „Für uns ist ein VIP–Bereich nicht nur wichtig, sondern überlebensnotwendig“, erklärte Thiele die Bedeutung einer solchen Plattform für die eigenen Sponsoren. Die richtige Vermarktung sei im Profigeschäft schließlich elementar.

Wirtschaftlich gesehen setzt und hofft der Verein auf eine üppige Auslastung seines VIP–Angebotes. Wer das nötige Kleingeld besitzt, kann einen der rund 350 Plätze im Business–Bereich erwerben. Bislang konnten schon fast 250 VIP–Tickets verkauft werden, verriet Markus Thiele. Ob der SSV gleich im ersten Drittligajahr alle Plätze veräußern kann, bleibt abzuwarten.

Längerer Fußmarsch bis zum Stadion

Einmal über den Kunstrasen und die für den Autoverkehr gesperrte Stadionstraße hinweg gelangen die Edelgäste am Spieltag über einen separaten Eingang hinter der Haupttribüne zu ihren Sitzplätzen– „damit umgehen wir die Menschenmassen vor dem Haupteingang“, erklärte Thiele. Bedenken wegen des relativ langen Fußweges vom Zelt bis hin zum Stadion habe man nicht. „Der Mehrwert ist groß, weil wir hier einfach viel mehr Platz haben.“

Am Donnerstag konnten sich die Sponsoren ein erstes Bild vom Business-Club machen. (Foto: Dennis Bacher )

Ohnehin handle es sich bei dem VIP–Zelt neben der Jahnhalle nur um eine Übergangslösung. Denn die eigentlichen Pläne des Vereins sehen einen Neubau an der Stelle im Stadion vor, an der bis zuletzt der VIP–Container stand. Geplant ist ein zweistöckiges Gebäude in ansprechender Holzbauweise mit Platz für bis zu 350 Gäste, der optional auf 500 erhöht werden kann.

Business–Club soll im Laufe der Rückrunde eröffnen

Im Laufe der Rückrunde soll der „Bite–Business–Club“ eröffnet werden, mit großer Glasfront in Richtung Spielfeld und eventuell sogar einer Terrasse. Namensgeber ist ein Ulmer IT–Unternehmen, das vor knapp fünf Monaten bereits als Ärmelsponsor der Spatzen einstieg und laut Thiele inzwischen zu den „Top Drei Geldgebern“ des Vereins gehöre.

Wir rechnen dann alle 14 Tage mit Spätzle. Markus Thiele, Geschäftsführer SSV Ulm 1846 Fußbal

So sieht das kulinarische Angebot aus

Das Catering im neuen VIP–Bereich wird die Firma Settele Event & Catering aus Neu–Ulm übernehmen. Inhaber Thomas Eder gab einen Einblick in das kulinarische Angebot: „Vor dem Spiel setzen wir auf die bekannte Stadiongastronomie — von der Currywurst bis zur Roten in der Semmel.“ Während der Halbzeitpause seien dann „kleinere Snacks“ angedacht, nach dem Abpfiff soll es Häppchen geben.

Im Außenbereich können sich die Sponsoren an Stehtischen vernetzen. Untergrund ist ein dunkelroter Hartplatz. (Foto: Dennis Bacher )

Ein warmes Buffet sei an jedem Spieltag selbstredend Pflicht. Das Menü solle dann in seiner Auswahl an die jeweilige Gastmannschaft angepasst werden. „Wenn zum Beispiel 1860 München da ist, kann man eher bayrische Küche erwarten“, so Eder. Diese Vorgehensweise sei laut dem Catering–Profi in der 3. Liga durchaus üblich. „Wir rechnen dann alle 14 Tage bei Auswärtsspielen mit Spätzle“, brachte Ulms Geschäftsführer Markus Thiele scherzhaft an.

Das VIP–Zelt des SSV Ulm öffnet an jedem Spieltag anderthalb Stunden vor dem Anpfiff. Bis zu zwei Stunden nach Spielende soll man im Business–Club verweilen können. Die Sponsoren konnten sich bereits am Donnerstagabend selbst ein Bild vom neuen, temporären VIP–Bereich machen. Thiele: „Damit auch alle wissen, wo sie am ersten Heimspieltag hin müssen“.