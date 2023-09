Klimaaktivisten aus Ulm haben bei der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München mit einer spektakulären Protestaktion für Aufsehen gesorgt. Wie die Gruppe bekannt gibt, hissten sie am vorletzten Tag ein Banner mit der Aufschrift „Mit Vollgas in die Klimahölle“ — direkt über einem Mercedes–Stern. Wer steckt hinter der Aktion?

Der Ort war spektakulär, die Aktion umstritten: „Verkehrswende–Protest mitten im Herzen der IAA“, titelten die Klimaaktivisten in einer Pressemitteilung. Zwei Kletterinnen war es gelungen, ein breites Banner oberhalb eines Mercedes–Sterns beim Mercedes Showroom aufzuhängen. Darauf stand zu lesen: „Mit Vollgas in die Klimahölle“, ein Zitat des UN–Generalsekretärs António Guterres.

Kontroverse Forderungen

Dahinter steckt eine Gruppe, die sich selbst „Unterstützer*innen des wissenschaftlichen Diensts des Bundestags“ nennt. Sie hatte zuletzt im Juli mit einer Kletteraktion anlässlich eines PR–Termins von Verkehrsminister Volker Wissing in Ulm auf sich aufmerksam gemacht und für ein stundenlanges Verkehrschaos in der Stadt gesorgt.

Bei der Aktion in München forderten sie nun von Mercedes „eine Konversion zu einem Verkehrswendebetrieb, der Straßenbahnen, Busse und innerstädtische Seilbahnen fertigt“, wie es in der Pressemitteilung heißt. „Nach diesem Sommer voller Überschwemmungen und Waldbrände mit einer PR–Veranstaltungen fossile Abhängigkeit feiern? Das ist völlig daneben“, erklärt die beteiligte Aktivistin Ronja May. Die 22–Jährige heißt in Wirklichkeit anders, verwendet diesen Namen aber in der Klimabewegung. May und ihre Mitstreiter fordern nicht weniger als die Vergesellschaftung von Mercedes–Benz. „Die Beschäftigten sollten die Freiheit erhalten, die Transformation zu einem Verkehrswendebetrieb zu organisieren“, heißt es weiter in ihrer Mitteilung.

Kritik auch an E–Autos

Mercedes Benz hat auf der IAA auf die zunehmende Zahl an E–Autos verwiesen. Die Klimaaktivisten aber sehen dies als „manipulative Ablenkung“. Auch E–Autos seien „gefährlich und platzhungrig“, außerdem sei die Produktion der Fahrzeuge sehr CO2–intensiv. Die Aktivistinnen verstehen sich selbst als Unterstützerinnen von UN–Generalsekretär António Guterres. „Klimaaktivisten werden manchmal als gefährliche Radikale dargestellt, erklärte er bei einer Pressekonferenz. Aber die wirklich gefährlichen Radikalen sind die Länder, die die Produktion von fossilen Brennstoffen erhöhen.“

Die Protestaktion in München dauerte laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) etwa zwei Stunden. Der Sprecher der Klima–Gruppierung war auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung nicht mehr zu erreichen.

Wie die SZ weiter berichtet, beförderten Polizei und Feuerwehr die Aktivisten schließlich mithilfe einer Drehleiter und eines Sprungkissens nach unten. Dabei waren etwa zehn Polizeibeamten auf dem Kubus und dem Gerüst im Einsatz. Was mit den Aktivisten passiert, steht derzeit noch nicht fest. In ihrer Pressemitteilung erklären sie, dass es sich bei der Aktion um eine Straftat handeln könnte. „Hausfriedensbruch, Nötigung und Durchführung unangemeldeter Versammlungen stehen im Raum.“