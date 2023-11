Die erforderliche Liste mit den Unterschriften seiner Unterstützer hatte Thomas Treutler eigentlich bereits durch den Schredder gejagt und seine Kandidatur damit buchstäblich im Papierkorb verschwinden lassen.

Nun, quasi in letzter Sekunde, will sich der parteilose Comicladenbesitzer aus Ulm aber offenbar doch wieder um den Posten des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt bewerben. „Die Kandidatur steht“, versicherte der 52-Jährige am Montag gegenüber Schwäbische.de, nur wenige Stunden vor dem Ablauf der offiziellen Bewerbungsfrist.

180 Stimmen gesammelt

Mindestens 150 Unterstützer benötigt jeder Kandidat und jede Kandidatin, um in Ulm zur OB-Wahl zugelassen zu werden.

Treutler hatte nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen unverdrossen „Klinken geputzt“ und somit insgesamt 180 Stimmen sammeln können.

Als ihn Schwäbische.de am Montag in seinem Comicladen erreichte, machte sich der gebürtige Ulmer dem Vernehmen nach gerade auf den Weg ins Rathaus, um dort seine Liste abzugeben. Die Kandidatur sei „einzig und allein der Stadt Ulm gewidmet“, betonte der 52-Jährige dabei. „Ich handle nicht im Interesse einer Partei, sondern setze mich dafür ein, was für die Menschen in der Stadt am besten ist.“

Endgültige Wahlliste am Dienstag öffentlich

Neben Lena Schwelling von den Grünen, SPD-Mann Martin Ansbacher und Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) ist Thomas Treutler bislang der vierte Anwärter auf den Chefsessel im Ulmer Rathaus, der seine Kandidatur öffentlich gemacht hat.

Aus dem Lager der sogenannten Querdenker hatte zuletzt außerdem der in Ulm ansässige Kommunikationsberater Daniel Langhans angekündigt, sich auf die Jagd nach Unterschriften begeben zu wollen. Am Dienstag (7. November, 14 Uhr) wird das Wahlgremium bekanntgeben, wer es endgültig auf die Wahlliste geschafft hat.

Dass Thomas Treutler nun doch wieder zum Feld der Kandidierenden zählt, kommt überraschend. Erst vor zehn Tagen hatte der gelernte Diplombetriebswirt seinen Rückzug auf einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz in seinem Comicladen bekannt gemacht. Er habe den Wahlkampf „schlicht und ergreifend unterschätzt“ und „weder das Geld noch die Zeit, um weiterzukämpfen“, hieß es damals.

Schlaflose Nächte und ein schlechtes Gewissen

Seinen plötzlichen Sinneswandel begründet Treutler nun mit den vielen Reaktionen, die ihn seitdem erreicht hätten. „Da war eine Menge Zuspruch dabei“, so Treutler am Montag. „Ich hatte ehrlich gesagt ein schlechtes Gewissen, einfach aufzugeben.“

In einer schlaflosen Nacht sei ihm dann die Idee gekommen, auf dem Münsterplatz auf Unterschriftenfang zu gehen.

Nur wenige Tage nach dem vermeintlichen Schlussstrich setzte sich der 52-Jährige also vor das Ulmer Münster, um dort ‐ in der Dämmerung und bei strömendem Regen ‐ Unterstützer für seinen Wahlkampf zu gewinnen.

„Es war eine Kurzschlussreaktion“, erkennt Treutler heute. Die Aktion sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen und habe ihm „keine einzige zusätzliche Stimme“ eingebracht. Aufgeben sei für ihn aber keine Option mehr gewesen. „Es war klar, dass ich jetzt durchziehen musste.“

Rechnet nicht mit Wahlsieg

Die eigenen Chancen bei der OB-Wahl schätzt Thomas Treutler als „sehr gering“ ein, wie er sagt. „Da bin ich Realist.“ Dennoch habe er den Anspruch, zu gewinnen. „Wie immer in meinem Leben.“ Gewonnen habe er aber bereits dann, wenn durch seine Kandidatur die Wahlbeteiligung steige. „Aber natürlich will ich OB werden und bin auch der Meinung, dass ich der Richtige für diesen Posten bin.“

Auch damals hätten ihm die Menschen nicht zugetraut, dass er einen erfolgreichen Comicladen führen könne. „Es wurden Wetten abgeschlossen, dass ich kein halbes Jahr durchhalten würde. Und heute ist mein Geschäft eines der größten in Süddeutschland.“