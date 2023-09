Die beste Köchin Deutschlands kommt aus Ulm. Alina Meissner-Bebrout führt seit mehr als acht Jahren das Restaurant Bi:braud in der Ulmer Innenstadt. Jetzt wurde sie mit dem Branchenpreis „100 Best Chefs“ geehrt.

An Auszeichnungen und Lob für ihre Arbeit dürfte sich Alina Meissner-Bebrout inzwischen schon gewöhnt haben. Erst im April erhielt sie den ersten Michelin-Stern für ihr Restaurant Bi:braud in der Ulmer Altstadt. Jetzt wurde sie in Berlin mit dem renommierten Branchenpreis „100 Best Chefs“ ausgezeichnet. Und das als beste Köchin Deutschlands.

Kleinste Sterneküche

„Es ist vielleicht die kleinste Sterneküche Deutschlands, mit einem überschaubaren Team und einer äußert charmanten Adresse in Ulm. Wenn man Alina Meissner-Bebrout in Aktion sieht, wird klar: Hier agiert eine Frau mit echtem Können und einer großen Portion Herzblut“, heißt es in der Laudatio.

Die Kritiker loben vor allem, dass die Köchin auf „auf die Macht der Einfachheit, die geschmacklich alles andere als gewöhnlich ist,“ setze. Auf die Teller bringe sie „besondere Kreationen, inspiriert von der französischen und der mediterranen Küche“ und lote damit die Grenzen der Geschmackserfahrung neu aus.

Wer den Preis vergibt

Insgesamt zählt Meissner-Bebrout deutschlandweit zu den Top 20 aller Köchinnen und Köche Deutschlands. Sie ist zudem die einzige Köchin aus der Region, die in dem Ranking vertreten ist.

Der Award wird jährlich vom Rolling Pin-Magazin verliehen. Nach Angaben des Magazin haben dafür tausende Mitarbeitende der deutschen Gastronomiebranche in einem zweistufigen Verfahren die herausragendsten Küchenchefs des Landes gekürt. Auf Platz eins landete Joachim Wissler vom Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach.