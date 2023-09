„Zwölf Stichverletzungen mit zweischneidigem Messer, Klingenlänge circa 15 Zentimeter.“ Ohne das geschulte Auge von Rechtsmediziner Dr. Roth, so scheint es, geht in den Fällen des Kölner Tatorts nichts voran. Lässig kniet er meist schon über den Leichen und gibt den später eintrudelnden Ermitteln Ballauf und Schenk erste Auskunft über Todesursache und Todeszeitpunkt. Über solche Szenen können echte Rechtsmediziner nur schmunzeln, ihr Alltag sieht dann doch etwas anders aus. Wie genau, kann Ines Ackermann erklären.

Ohne ihn geht nichts: Rechtsmediziner Dr. Roth (rechts) gibt den Kommissaren Freddy Schenk und Max Ballauf in einer Szene des „Tatort - Der Reiz des Bösen“ über erste Erkenntnisse zur Todesursache. So schnell wie in den Krimifilmen geht es im wirklichen Leben bei Rechtsmedizinern aber nicht. (Foto: dpa )

Die 36–Jährige ist Fachärztin für Rechtsmedizin an der Uniklinik Ulm. Seit 2020 arbeitet sie in dem Ulmer Team, davor war sie in München als Rechtsmedizinerin tätig. Viel Zeit verbringt die Fachärztin in einem Raum im fünften Stock des Gebäudes M23.

Dort nämlich, mit schöner Aussicht und viel Tageslicht, befindet sich der Obduktionssaal — jener Saal, den man vor allem vom Fernsehen her als dunklen, abgeschotteten Kellerraum kennt, in dem Leichen aufgeschnitten und untersucht werden. Zwar ist dieser Obduktionssaal nicht im Keller. Das, was Rechtsmediziner hier tun, ist aber dann doch eben genau das, was man auch aus Filmen her kennt.

So läuft eine Obduktion ab

„Unsere Präparatorin nimmt die Leichen entgegen und macht erste Übersichtsfotos. Dann starten wir mit der äußeren Besichtigung der Leiche, anschließend folgt die innere Besichtigung“, erklärt Ines Ackermann nüchtern den Prozess. Nüchtern muss ein Rechtsmediziner durchaus mit seiner Arbeit umzugehen wissen, denn schließlich müssen alle Organe begutachtet werden, um zu einem allumfassenden Ergebnis der Obduktion zu kommen.

Über die Rechtsmedizin Ulm Wann, was und wie viel obduziert wird Bei der Rechtsmedizin der Uniklinik Ulm werden Fälle aus der weiten Region bearbeitet. Das Einzugsgebiet erstreckt sich in etwa vom Bodensee bis Schwäbisch Hall und Augsburg. Rund 230 Obduktionen wurden im vergangenen Jahr durch die Rechtsmediziner in Ulm vorgenommen. 2021 waren es noch etwa 180 - genauso viele, wie allein in den ersten acht Monaten des aktuellen Jahres. „Wir denken, dass wir in diesem Jahr um die 300 Obduktionen vornehmen werden“, sagt Rechtsmedizinerin Ines Ackermann. Die Zahl der Obduktionen steigt also - was jedoch nicht zwingend etwas Negatives sein muss. „Das zeigt mir eher, dass inzwischen genauer hingeschaut wird bei der Todesursache“, so die 36-jährige Fachärztin. Ihr zufolge werde in Deutschland generell noch „viel zu wenig obduziert“. Jedes zweite Tötungsdelikt, sagt sie, werde nach Schätzungen nicht entdeckt. Zu oft werde durch Ärzte, die die Leichenschau vornehmen, ein natürlicher Tod festgestellt, obwohl die Todesursache bei genauerem Blick auf den Fall unklar oder nicht natürlich erscheint. „Wir obduzieren nur, wenn eine unnatürliche oder unklare Todesart vermerkt wurde. Gelegentlich finden auf Obduktionen auf Wunsch von Angehörigen statt“, erklärt Ines Ackermann. Wird eine unklare oder nicht natürliche Todesart bescheinigt, muss die Polizei hinzugezogen werden, die dann entsprechende Ermittlungen einleitet. „Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann nach Akteneinsicht, ob eine Obduktion stattfinden sollte“, erklärt die Rechtsmedizinerin. Übrigens werden nicht nur Opfer untersucht - ob tot oder lebendig - sondern auch Tatverdächtige.

Wer da schon bei entsprechenden Filmszenen die Augen zuhalten muss oder ein flaues Gefühl im Magen bekommt, weil Körperinnereien zu sehen sind, wird es als Rechtsmediziner wohl nicht weit bringen.

Ich finde den Beruf sehr abwechslungsreich, deshalb mache ich ihn so gerne. Ines Ackermann

Für Ines Ackermann jedenfalls ist das alles kein Problem. Sie sei schon immer „fasziniert“ gewesen von der Thematik. Zunächst hatte sich die 36–Jährige für ein Medizinstudium entschlossen. Im Verlauf des Studiums sei Rechtsmedizin der Bereich gewesen, der sie am meisten interessierte.

Bei der Rechtsmedizin geht es ordentlich zu: Maßstäbe, Kameras und Spritzen liegen auf einem Tisch bereit für die nächste Untersuchung. Vor jeder Obduktion werden Fotos gemacht und Proben entnommen. (Foto: Ehrenfeld )

„Eine gewisse Krimileidenschaft hatte ich schon immer“, merkt sie schmunzelnd an. Wie ging ein Täter genau vor, was führte zum Tod eines Menschen, wie könnte die Tat begangen worden sein — all das sind Fragen, die Ines Ackermann sich gerne stellt und vor allem beantworten möchte.

Arbeit an vielen Orten nötig

Doch Rechtsmedizin ist weitaus mehr als nur Leichen aufschneiden, um es einmal flapsig auszudrücken. Zwar ist der Obduktionssaal der Uniklinik ein wichtiger Ort für ihre Arbeit, viel Zeit verbringt Ines Ackermann dabei aber auch am Schreibtisch, bei Untersuchungen außerhalb und nach einem Gewaltverbrechen am Tatort, etwa um Blutspuren zu analysieren und so den Fall rekonstruieren zu können.

„Ich finde den Beruf sehr abwechslungsreich, deshalb mache ich ihn so gerne“, betont Ines Ackermann. Ihre Aufgabe sei nicht nur das Aufklären von ungeklärten Todesfällen. Auch Gewaltdelikte ohne Tötungsfolge schlagen bei ihr auf. So werden etwa jene Opfer bei der Rechtsmedizin untersucht, die vergewaltigt oder schwer verletzt wurden, um wichtige Erkenntnisse für Ermittlungen liefern zu können.

Ich denke oft nach Feierabend noch über meine Fälle nach und versuche, auf eine Lösung zu kommen. Ines Ackermann

Neben Obduktionen kümmert sich die Rechtsmedizin in Ulm auch um Untersuchungen für die Gewaltopferambulanz, nimmt Altersschätzungen vor und untersucht Frauen, die Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung geworden sind (siehe kleinen Infokasten).

Tötungsdelikte mit Kindern berühren

Dass man in diesem Job des Öfteren schlimme Fälle zu bearbeiten hat, ist unvermeidbar. Rechtsmediziner müssen mit dem Tod und Gewalt umzugehen wissen. Der Tod, so Ines Ackermann, gehöre nun mal zum Leben dazu. Das bedeute aber nicht, dass sie ihre Fälle komplett kaltließen. „Ich denke oft nach Feierabend noch über meine Fälle nach und versuche, auf eine Lösung zu kommen“, erzählt die 36–Jährige. Vor allem Tötungsdelikte mit Kindern berühren sie durchaus auch emotional, auch wenn es gelte, professionelle Distanz zu wahren. „Wir haben in der Regel ja auch keinen Kontakt mit Angehörigen, weshalb wir den Trauerprozess dann auch gar nicht miterleben.“

Was hier im Obduktionssaal in einem Schrank ordentlich aufgereiht ist, ist kein Folterwerkzeug. Mit diesen Instrumenten werden Leichen untersucht. (Foto: Ehrenfeld )

Von einem Fall sei es dann doch nicht so leicht gewesen, sich zu distanzieren, weil er eine Zeit lang sehr präsent in den Medien war, nämlich die Messerattacke von Illerkirchberg im Dezember 2022. „Ich habe damals die getötete Ece und die verletzte Freundin untersucht. Eine Kollegin hatte den Täter untersucht“, berichtet Ines Ackermann.

Ich bin jedes Mal froh, dass ich nicht das Urteil fällen muss. Ines Ackermann

Alle derart „spektakulären“ Fälle, über die die regionale Presse berichtet, dürften irgendwann auch bei der Ulmer Rechtsmedizin landen oder gelandet sein. Nicht selten werden die Rechtsmediziner dann auch zum Gerichtsprozess geladen, um dort als Zeugen ihre Erkenntnisse zur Straftat zu erläutern.

Als Zeugin vor Gericht

„Ich bin jedes Mal froh, dass ich nicht das Urteil fällen muss“, sagt Ines Ackermann und lacht. Sie sei froh, dass sie ihre Expertise vorstellen dürfe, verfolge den Ausgang der Gerichtsprozesse, bei denen sie als Rechtsmedizinerin geladen wurde, auch gerne. Die Beurteilung der verschiedenen Sichtweisen, die sich vor Gericht dann offenbaren, wäre aber nichts fürs sie. Harte Fakten seien das, wonach Rechtsmediziner aus sind.

„Ich darf in meinem Beruf nicht zu viel interpretieren und muss auch meine Grenzen kennen“, betont Ines Ackermann. Wenn ein Fall trotz ausgiebiger Ermittlungen der Polizei und Untersuchungen ihrerseits ungeklärt bleibt, müsse man das so hinnehmen. Umso wichtiger sei es, als Rechtsmediziner genau zu arbeiten. Damit selbst die ausgeklügelsten Straftaten am Ende überführt und bestraft werden.