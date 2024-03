Wieder ruft die Kampagne „Shut Elbit Down“ in Ulm zu einer Demonstration „für einen sofortigen Waffenstillstand“ in Nahost auf. Die Kundgebung am Samstag, 16. März, richtet sich damit erneut gegen den israelischen Rüstungskonzern Elbit Systems, der auch in Ulm ansässig ist. Schon Ende Januar waren bei einer ähnlichen Demonstration Hunderte Menschen zusammengekommen.

Die Forderung: Elbit Systems soll seine Niederlassung schließen

„Shut Elbit Down“ pocht weiterhin auf den Stopp von Waffenlieferungen aus Deutschland nach Israel. „Wir fordern, dass von Ulm kein Krieg ausgeht“, heißt es in der Ankündigung zur Demonstration. „Wir sehen so lange einen Bedarf, gegen Elbit Systems zu demonstrieren, bis dieses Unternehmen seine Niederlassungen in Ulm schließt“, teilen die Veranstalter zudem auf Nachfrage mit.

Internationaler Protest gegen Rüstungsunternehmen

Elbit Systems ist eine Tochterfirma des gleichnamigen Unternehmens, das seinen Hauptsitz im israelischen Haifa hat und als einer der größten Rüstungskonzerne und -exporteure des Landes gilt.

In Ulm produziert das Unternehmen unter anderem Drohnen, Munition und Ausrüstung für den Kampfeinsatz. Diese würden „nun auch im Völkermord in Gaza eingesetzt“, schreiben die Veranstalter von „Shut Elbit Down“ weiter.

Die Kundgebung ist Teil eines internationalen Protests gegen das israelische Unternehmen. In der Vergangenheit fanden Proteste auch in Großbritannien und den USA statt. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Demonstranten vor allem um pro-palästinensische Aktivisten, die sich für die Befreiung Palästinas einsetzen.

Bereits im Januar fand eine Protestaktion gegen da Unternehmen in Ulm statt

Jüngste Demo in Ulm stieß auf Kritik

Zuletzt auch in Ulm, wo bereits im Januar eine ähnliche Demonstration stattfand, zu der mehr als 300 Menschen auf dem Marktplatz zusammenkamen. Immer wieder stimmten die Teilnehmer Sprechchöre wie etwa „Free Palestine“ oder „Keinen Frieden durch Besatzung“ an. Die Protestaktion verlief unter Begleitung der Polizei friedlich.

Das damals gewählte Datum stieß manchen aber sauer auf. Denn die Demonstration fand ausgerechnet am Tag des Internationalen Holocaust-Gedenktags statt. Die deutsch-israelische Gesellschaft ging deshalb davon aus, dass das Datum am 27. Januar bewusst gewählt wurde und sprach von einer anti-israelischen Demo.

Die Organisatoren von „Shut Elbit Down“ sahen jedoch keinen Widerspruch, sich auch am - nach Aussage der Verantwortlichen - unbewusst gewählten Termin gegen den „akut drohenden Völkermord“ an Palästinensern einzusetzen.

Erneuter Protestzug vor die Ulmer Niederlassung

Dieses Mal rechnen die Veranstalter mit rund 150 Teilnehmern - beim letzten Mal wurde diese Zahl schätzungsweise ums Doppelte übertroffen. Los gehen soll es am Samstag um 14 Uhr vor dem Ulmer Theater. Anschließend wandert der Protestzug vor den Standort von Elbit Systems in Ulm, wo die Demonstration mit einer Kundgebung enden soll.

Verantwortliche von Elbit Systems waren derweil für eine Stellungnahme zur erneuten Demonstration nicht zu erreichen.