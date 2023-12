Lange haben die Ulmer auf diesen Tag gewartet, aber jetzt ist klar: Die OB-Wahl am Sonntag hat kein eindeutiges Ergebnis hervorgebracht. Gunter Czisch (CDU) ist in seinem Amt nicht bestätigt worden - und muss nun am 17. Dezember in einer Stichwahl gegen seinen größten Kontrahenten Martin Ansbacher (SPD) antreten.

Nachlesen: Der erste Wahlgang im Liveblog

Dämpfer für OB Gunter Czisch

Czisch fuhr am Sonntag zwar wie erwartet die meisten Stimmen ein, doch die 50-Prozent-Marke erreichte der 60-Jährige nicht. Laut vorläufigem Endergebnis setzten rund 43 Prozent der Wähler ihr Kreuzchen neben den Namen des amtierenden OB - und damit fast zehn Prozent weniger als noch bei der Wahl vor acht Jahren.

Es fällt eine große Last ab, gegen den Amtsinhaber so ein Ergebnis zu erzielen Martin Ansbacher

Das Ergebnis ist für Czisch ein Dämpfer, schließlich war der Amtsinhaber als Favorit in diese Wahl gegangen. Seit 2015 sitzt Czisch im Chefsessel des Rathauses. Experten hatten ihm im Vorfeld durchaus eine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang zugetraut.

Schultklopfer statt Gratulationen

Statt Gratulationen erntete Czisch bei der Wahlparty am Sonntagabend im Ulmer Rathaus vor allem aufmunterndes Schulterklopfen. Dennoch vermied er es, von einer Enttäuschung zu sprechen. „Wir sind im Hochamt der Demokratie, da muss man kämpfen“, sagte er.

Im Gegensatz zur vergangenen OB-Wahl im Jahr 2015 seien es diesmal gleich zwei „sehr starke Mitbewerber“ gewesen, „deshalb war es schon sehr wahrscheinlich, dass es im ersten Wahlgang nicht klappt“, so Czisch weiter. Er wolle jetzt vor allem auf Straßenwahlkampf setzen und, trotz Kälte, mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Martin Ansbacher nimmt „Wechselstimmung“ wahr

„In Ulm herrscht eine Wechselstimmung“, deutete Herausforderer Martin Ansbacher (SPD) das Ergebnis. Mit fast 30 Prozent der Stimmen zwingt der 46-Jährige den amtierenden OB in die Stichwahl - und ließ sich dafür am Wahlabend ordentlich feiern. Unter Applaus betrat Ansbacher das Rathaus, nachdem der Großteil aller Wahlkreise bereits ausgezählt war und er sich seiner Sache somit sicher sein konnte.

„Es fällt eine große Last ab, gegen den Amtsinhaber so ein Ergebnis zu erzielen“, verriet Ansbacher. Mit dem Einzug in die Stichwahl habe er sein erstes großes Wahlziel erreichen können. Bis zur Stichwahl in zwei Wochen wolle er nun noch einmal „richtig Gas geben“. Der Herausforderer gab sich durchaus optimistisch, im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen der Wähler abgreifen zu können. In der Stichwahl sei „alles möglich“.

Wen wählen die Grünen?

Czisch gegen Ansbacher - zu diesem Duell kommt es nun also am dritten Advent. Spannend wird dann im Wesentlichen sein, wen die Wählerschaft der Grünen-Kandidatin Lena Schwelling unterstützen wird. Die 31-Jährige kam am Sonntag immerhin auf rund 21 Prozent der Stimmen. Ihr Abschneiden bewertete sie als „solide“, auch wenn sich die Landesvorsitzende der Grünen, auch aufgrund ihrer Prominenz, ein besserer Ergebnis erhofft haben dürfte.

Die gescheiterte Grünen-Kandidatin kündigte noch am Wahlabend Gespräche mit Czisch und Ansbacher hinsichtlich einer Empfehlung für die Stichwahl an.

In ihrem Wahlkampf hatte Schwelling gezielt auch Jugendliche angesprochen, nachdem bei dieser Wahl erstmals Minderjährige ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben durften. Die junge Wählerschaft könnte nun auch einen größeren Einfluss auf die Stichwahl am 17. Dezember haben.

Wahlbeteiligung noch geringer als 2015

Interessant wird dann auch sein, ob sich das relativ geringe Interesse an der diesjährigen OB-Wahl bestätigen lässt. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei lediglich rund 40 Prozent und war damit noch geringer als bei der OB-Wahl 2015, als 42,5 Prozent der Bevölkerung ihre Stimmen abgaben.

„Da ist noch Luft nach oben“, sagte Ulms Erster Bürgermeister und Wahlleiter Martin Bendel. „Deshalb hoffe ich, dass in 14 Tagen alle Ulmerinnen und Ulmer tatsächlich ins Wahllokal gehen, wenn es um die Wurst geht.“ In der Regel fällt die Beteiligung an einer Stichwahl aber eher geringer aus.

Bemerkenswert ist indes auch das Ergebnis auf den hinteren beiden Plätzen der Wahl: Dem parteilosen Comicladenbesitzer Thomas Treutler (3,8 Prozent) ist es gelungen, den umstrittenen Bewerber Daniel Langhans (2,6) auf den letzten Platz zu verweisen.

Langhans steht der Querdenker-Bewegung nahe und war schon im Wahlkampf bei seinen öffentlichen Auftritten zum Teil auf heftige Kritik und Widerspruch gestoßen. Die Ulmerinnen und Ulmer haben ihm am Sonntag eine deutliche Abfuhr verpasst. „Als Ulmerin bin ich darauf stolz“, kommentierte Lena Schwelling.