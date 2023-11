Shopping-Service an Adventssamstagen mit dem SWU-Gepäckbus

Jahr für Jahr zur Vorweihnachtszeit soll der SWU-Gepäckbus für Entlastung sorgen. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU“ stellt ihren beliebten Shopping-Service erneut an allen vier Adventssamstagen zur Verfügung. Somit können Besucherinnen und Besucher der Ulmer Innenstadt jeweils am 2., 9., 16. und 23. Dezember ihre Weihnachtseinkäufe kostenlos am SWU-Gepäckbus zur Aufbewahrung abgeben, teilen die SWU mit. Der Gepäckbus wird von SWU-Auszubildenden betreut und steht von 10.30 bis 20.30 Uhr am Berblinger-Brunnen bereit. Alle aufbewahrten Gepäckstücke sind versichert.