Das beliebte TV-Format „Shopping Queen“ kehrt Anfang 2024 nach Ulm zurück. Vom 12. bis 16. Februar soll dort wieder für die Vox-Sendung gedreht werden.

Jetzt fehlen nur noch die fünf Kandidatinnen, die sich beim Einkaufen in der Ulmer Innenstadt von einem Kamerateam begleiten lassen wollen und dafür von Stardesigner Guido Maria Kretschmer jeweils 500 Euro Shoppingbudget erhalten.

Das müssen die Kandidatinnen mitbringen

Gesucht werden nach Angaben der Castingagentur „Mavies Story House“ gezielt Frauen aus Ulm und Umgebung, die im genannten Zeitraum zur Verfügung stehen.

Wer sich am Ende tatsächlich die Ulmer Shopping-Krone aufsetzen möchte, sollte mindestens volljährig sein und sich für Mode sowie Shopping interessieren.

Eine obere Altersgrenze gibt die Produktionsfirma indes nicht vor. „Unsere älteste Kandidatin, eine Hamburgerin, war damals 84 Jahre alt“, verdeutlichte ein Sprecher der verantwortlichen Agentur. Wer sich körperlich und geistig zu einer Teilnahme in der Lage fühle, könne sich bei dem Format bewerben.

"Shopping Queen" in Ulm Hier kann man sich bewerben Frauen aus Ulm und Umgebung haben ab sofort die Möglichkeit, sich über dieses Online-Formular für die Teilnahme an „Shopping Queen“ im Februar 2024 zu bewerben. Zum Bewerbungsschluss äußerte sich die Produktionsfirma bislang noch nicht, in der Regel endet die Bewerbungsphase aber bereits nach wenigen Wochen.

Wohnung sollte nicht zu klein sein

Es gibt allerdings gewisse Anforderungen an die Wohnungen der Teilnehmerinnen, da auch Aufnahmen bei den Ulmer Kandidatinnen zu Hause stattfinden sollen.

Geplant sei jeweils eine Homestory, „und da muss ausreichend Platz für das Kamerateam und die anderen Kandidatinnen sein“. Eine konkrete Anzahl der Quadratmeter sei jedoch nicht vorgeschrieben.

Das Finale von „Shopping Queen“ in Ulm soll am 21. Februar 2024 in Hamburg stattfinden. Die Siegerin erhält dann neben dem Titel auch noch 1000 Euro Siegerprämie. Wann die Sendung dann letztlich im TV ausgestrahlt wird, ist nach Angaben der Produktion noch nicht absehbar.

Die bislang letzten Folgen von „Shopping Queen“, die in Ulm abgedreht wurden, sind im Mai auf Vox ausgestrahlt worden und können hier in der Mediathek von RTL+ nachgeschaut werden.

Was ist „Shopping Queen“?

„Shopping Queen“ existiert seit Anfang 2012 und wird montags bis freitags von Vox ausgestrahlt. Jede Woche sucht Guido Maria Kretschmer die Einkaufskönigin in einer anderen Stadt. In der Regel wird das Format einmal pro Jahr auch in Ulm gedreht.