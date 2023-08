Sexueller Missbrauch von Kindern: Student zu Geldstrafe verurteilt

Er hat einen Jungen über zwei Jahre im Internet belästigt und ihn mehrfach dazu gezwungen, sexuell intime Aufnahme von sich anzufertigen. Das Opfer war zu Beginn erst zwölf Jahre jung. Dafür muss ein 23–jähriger Student aus dem Landkreis Neu–Ulm nun eine Geldstrafe bezahlen.

Geldstrafe für sexuellen Missbrauch an Kindern

Das Amtsgericht Ulm verurteilte den jungen Mann nach dem Jugendstrafrecht unter anderem wegen Nötigung, des Erwerbs und der Verbreitung von (Jugend)-Pornografie sowie sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Zahlung von 1.500 Euro an den Verein „Ulms kleine Spatzen“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Er hat über zwei Jahre massivsten Druck auf ein Kind ausgeübt. Staatsanwältin am Ulmer Amtsgericht

Der Angeklagte, der noch bei seinen Eltern wohnt und aktuell im Raum Ulm studiert, hatte die Tat vor Gericht gestanden. Er bereue diese zutiefst und entschuldige sich dafür. „Ich schäme mich wirklich gewaltig für diese widerliche Tat.“

Opfer erschien nicht vor Gericht

Obwohl ihm seine Eltern davon abgeraten hätten, erschien er ohne Verteidiger vor Gericht. „Ich wollte auf keinen Fall auf Konfrontation gehen. Ich stehe zu meinen Missetaten und übernehme die volle Verantwortung dafür.“ Bei seinem Opfer hätte sich der 23–Jährige offenbar gerne entschuldigt. Doch der Geschädigte war nicht zum Gerichtsprozess erschienen.

Empfohlene Artikel Gerichtsurteil Weil er Mädchen angrabschte: Ehemaliger Gastronom muss ins Gefängnis q Ulm

Es brauchte beinahe eine halbe Stunde, bis die Staatsanwältin die Anklage im Gerichtssaal verlesen hatte. Zwischen 2018 und 2020 habe der Angeklagte über das Internet mit zunehmendem Druck versucht, an intime Aufnahmen des Kindes zu kommen und es zu einem persönlichen Treffen zu verleiten. Außerdem habe er dem Jungen immer wieder Nacktfotos von sich selbst zugeschickt. „Er hat über zwei Jahre massivsten Druck auf ein Kind ausgeübt.“

Täter gab sich als Frau aus

Alles begann im Frühling des Jahres 2018 mit einer vermeintlich harmlosen Nachricht auf Instagram: „Hey, alles klar?“ Mit diesen drei Worten nahm der damals 18–Jährige erstmals Kontakt zu seinem späteren Opfer auf, einem Jungen von gerade einmal zwölf Jahren.

Der Chat ging normal los. Irgendwann unterhielt man sich dann über sexuelle Themen, der Ton wurde rauer, der Inhalt zunehmend pornografisch. Ermittler der Kripo Ulm

Der Täter gab sich in dem Chat zunächst als Frau aus, später dann als Transperson. Bald tauschte man die Nummern aus, verlagerte das Gespräch von Instagram auf Whatsapp.

„Der Chat ging normal los“, berichtete vor Gericht ein Ermittler der Kriminalpolizei Ulm, der das Smartphone des Täters später auswerten sollte. „Irgendwann unterhielt man sich über sexuelle Themen, der Ton wurde rauer, der Inhalt zunehmend pornografisch.“

Mindestalter wird auf Plattformen nicht kontrolliert

Instagram selbst, ein soziales Netzwerk mit Fokus auf das Teilen von Videos und Fotos, schreibt in seinen Richtlinien ein Mindestalter von 13 Jahren vor. Eine wirksame Alterskontrolle gibt es auf der Plattform jedoch nicht.

Der Nachrichtendienst Whatsapp verlangt laut seinen Nutzungsbedingungen sogar ein Mindestalter von 16 Jahren, führt in diesem Punkt allerdings ebenfalls keine Überprüfung durch. „Das Internet ist ein Schlachtfeld der Anonymität“, wie Richter Stefan Adamski bedauerte, „und für ein Kind in diesem Alter mitunter sehr gefährlich“.

Täter lockte mit Koks und Marihuana

In ihrer Anklageschrift gab die Staatsanwaltschaft Einblicke in die zum Teil expliziten und verstörenden Forderungen des Täters nach Nacktfotos. Im Gegenzug versprach er dem Jungen offenbar erst Gutscheine für die Playstation, später dann Marihuana und Kokain.

Empfohlene Artikel Urteil Sechs Jahre Haft für Kindesmissbrauch q Nürnberg

Als dieser keine Bilder mehr schicken wollte, erhöhte der Mann sein Druckmittel und drohte damit, die bereits erhaltenen Fotos auf Instagram zu veröffentlichen, sollten nicht noch weitere folgen: „Ich schicks jedem“, schrieb er.

Aus Angst, bei seinen Mitschülern in Ungnade zu fallen, suchte der Junge offenbar nach einem Ausweg. „Er wollte aus der Sache rauskommen, doch der Täter ließ ihn nicht entkommen“, erklärte Richter Adamski.

Im Morgengrauen kam der Notruf

An einem Frühlingstag im Jahr 2020, also ziemlich genau zwei Jahre nach der ersten Kontaktaufnahme, kam dem inzwischen 14–Jährigen dann aber eine Idee: Im Morgengrauen des 26. April 2020 wählte er den Notruf, erzählte einem Beamten am anderen Ende des Hörers von seiner Notsituation. „Der wusste nicht mehr weiter“, erinnert sich der Polizist. „Das war nicht schön.“ Daraufhin begann die Polizei, zu ermitteln.

Ich werde die Strafe selber zahlen. Nicht, dass noch jemand denkt, Mami und Papi würden dafür aufkommen. Täter (23)

Über eine Telefonnummer, die auf dessen Vater registriert und glücklicherweise in der Datenbank der Polizei hinterlegt war, kamen die Ermittler schließlich dem Täter, einem jungen Mann aus dem Landkreis Neu–Ulm, auf die Schliche. Er wohnte zum Tatzeitpunkt noch bei seinen Eltern in einem Mehrfamilienhaus.

Nicht die Reife eines Erwachsenen

Laut dem zuständigen Jugendgerichtshelfer habe der Angeklagte trotz seiner Volljährigkeit daheim noch „die Rolle des Kindes“ innegehabt und keinesfalls die Reife eines Erwachsenen besessen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung soll er seine Taten sofort gestanden haben. Der Gutachter legte dem Gericht nahe, den Täter aufgrund seiner Unreife zum Tatzeitpunkt nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. Dem kamen Richter und Staatsanwaltschaft nach.

Gründe für relativ milde Strafe

„Im Jugendstrafrecht geht es um den Erziehungsgedanken, nicht um Schuld und Sühne“, begründete Richter Stefan Adamski sein relativ mildes Urteil. Entscheidend dafür sei das umfassende Geständnis des Täters gewesen. „Er hat Verantwortung für sein Handeln übernommen, ist nicht vorbestraft und hat nach Auffassung des Gerichts zurück in die Spur gefunden.“ Man sei überzeugt, dass in diesem Fall eine Geldauflage ausreichend sei. Von der Auferlegung von Verfahrenskosten und Auslagen wurde abgesehen.

„Ich werde die Strafe selber zahlen“, erklärte der verurteilte Student mit seinen letzten Worten vor Gericht. „Nicht, dass noch jemand denkt, Mami und Papi würden dafür aufkommen.“ Er habe dafür extra einen Nebenjob aufgenommen.