Senkrechtstarterin Paula Carolina zu Gast im Roxy–Sound–Garten

Zum Abschluss der Open–Air–Konzertsaison im Roxy–Sound–Garten ist am Mittwoch, 16. August, eine der erfolgreichsten deutschen Senkrechtstarterinnen im Musikgeschäft zu erleben. Paula Carolina tritt in Ulm auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Roxy statt.

Paula Carolina ist 23 Jahre alt und macht angesagten, deutschsprachigen Indie–Pop, heißt es in der Ankündigung des Roxy. Geboren ist sie in Hannover und lebte dort, bis sie 14 Jahre alt war. Dann ist sie ins Allgäu gezogen, von dort aus nach England und weiter nach Kempten, Augsburg und schließlich nach Mannheim.

Ein Paula–Carolina–Konzert bedeute rebellieren und erwachsen werden am selben Abend, schreibt das Roxy. „Die Bassline on Point, die Gitarrenamps laut und davor eine junge Frau, die wie ein Flummi auf und ab springt. Die tanzende Indiecrowd schreit ihre gesellschaftskritischen Texte mit, als wären sie schon immer da gewesen.“ Rund zwei Millionen Streams und Plays in vielen deutschsprachigen Radios zeigen, wie sehr Paula Carolina den Zeitgeist trifft.