Sechs Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe: So lautet das Urteil des Landgerichts Ulm gegen den Mann, der als Geldabholer für eine Bande Krimineller tätig gewesen war. Laut Gericht hat diese im vergangenen Jahr mehrere vorwiegend ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht.

Der Angeklagte fungierte dabei als Bote für die im Ausland sitzenden Hintermänner. Der 43-Jährige wird seine Haftstrafe voraussichtlich aber nicht komplett im Gefängnis absitzen müssen. Dabei spielt auch seine Drogensucht eine Rolle.

Als „falsche Polizisten“ mehr als 100.000 Euro erbeutet

Insgesamt 114.000 Euro hat sich die kriminelle Bande laut dem Gericht in Zusammenarbeit mit dem Geldabholer erbeutet. Dabei wandten die „falschen Polizisten“ eine besonders gemeine Masche an. Die Hinterleute, die sogenannten Keiler, sitzen dabei meist im Ausland - in diesem Fall wohl in der Türkei.

Von dort aus rufen sie gezielt bei Senioren an, um sie vor vermeintlich anstehenden Einbrüchen in der Nachbarschaft zu warnen.

„Um ihr Geld in Sicherheit zu bringen, heben Sie es am besten von ihrem Konto ab und wir schließen es vorsorglich in eine spezielle Asservatenkammer in Ulm“, hieß es beispielsweise in einem der Anrufe, wie beim Prozessauftakt vor einem Monat zu hören war.

Angeklagter fungierte als Geldabholer

An diesem Punkt kam der Angeklagte ins Spiel. Per Telefon lotsten die Keiler die Geschädigten an einen vereinbarten Übergabeplatz in Ulm, wo der 43-Jährige das Geld oder wertvollen Schmuck entgegennahm. „Sie waren das wichtigste Glied in der Handlungskette“, so der Richter, „hatten aber das höchste Risiko bei geringster Entlohnung.“ Fünf Prozent des Werts hätten dem Angeklagten bei jeder Übergabe zugestanden.

Seit gut einem Jahr sei er arbeitslos gewesen. Zudem sei er seit mehr als 20 Jahren drogenabhängig. Die Mitglieder der kriminellen Bande hätten von seiner Geldnot gewusst, so der Richter. Mit seinem Anteil habe er seine Sucht finanzieren wollen, so der Richter. Die Hintermänner hätten dies auszunutzen gewusst.

Er zeigte sich dem Gericht gegenüber geständig

Der Angeklagte zeigte sich dem Gericht gegenüber früh geständig, was ihm bei der Urteilsfindung zugutekam, so der Richter. Dennoch sieht das Landgericht die Gewerbs- und Bandenmäßigkeit als erwiesen an. Als Geldabholer war er Teil einer Bandenstruktur, die gleich mehrere Straftaten in kurzer Zeit zu verantworten hatte. Weil er sich selbst zudem als Polizeibeamter ausgab, kam der Vorwurf der Amtsanmaßung hinzu.

Bis zur Urteilsverkündung saß der 43-Jährige seit August 2023 in Untersuchungshaft. In der Vergangenheit sei er aber bereits auffällig geworden. Bisherige Vergehen wurden aber stets mit einer Bewährungs- oder Geldstrafe belegt. Doch die Gefahr, wegen seiner Drogensucht weiterhin kriminell unterwegs zu sein, sieht auch das Gericht. „Wenn Sie abhängig bleiben, sind weitere Straftaten von Ihnen zu erwarten“, erklärt der Richter. „Doch Sie haben ein klares Ziel vor Augen.“ Der Angeklagte sei demnach bereit, sich in eine Therapie zu begeben.

Sehen die Geschädigten ihr Geld irgendwann wieder?

Zunächst wird der 43-Jährige weiterhin in Haft bleiben. Die Dauer der bisherigen Untersuchungshaft wird ihm dabei angerechnet. Nach gut anderthalb Jahren soll der Angeklagte dann in einer Therapieeinrichtung untergebracht werden, um dort gezielt gegen seine Drogensucht anzugehen. So sei es möglich, dass er im Anschluss den Rest seiner Haftstrafe schließlich auf Bewährung verbüßen könnte.

„Die 114.000 Euro sind natürlich nicht mehr in Ihrem Besitz“, ergänzt der Richter. Laut Urteil bleibt ein sogenannter Wertersatz an die Geschädigten bestehen - sobald der nun Verurteilte dieses zurückzahlen kann. Ob sie ihr verlorenes Geld wirklich irgendwann wiedersehen, bleibt fraglich. Sollte der 43-Jährige keine Berufung einlegen, wird das Urteil nach einer Woche rechtskräftig.