Marta Jandová, ihr tourt inzwischen seit 30 Jahren mit Die Happy durch die Konzerthallen und Festivals in Deutschland und Europa. Wie fühlt es sich an, auf eine so lange Bandgeschichte zurückzublicken?

Jandová: Es ist ein super Gefühl. Ich blicke sehr gerne zurück, obwohl es sich manchmal so lange her anfühlt. Und: Wir sind doch immer noch so jung (lacht). Wir haben so viel zusammen erlebt. Und die Lust zu spielen ist noch da. Die Happy sind mein Leben und genau so fühlt es sich an.

Euer bislang letztes Album „Guess What“ kam 2020 raus. Jetzt stehen das Burgbeben und der runde Band–Geburtstag an. Das schreit ja fast nach neuer Musik. Können sich die Fans in Ulm neben den vielen Klassikern schon auf neue Die–Happy–Songs freuen?

Wir arbeiten gerade dran und werden aber noch genug aus den letzten Alben spielen. Überhaupt machen wir einen Schnitt durch die Dekaden. Die neuen Lieder, die gerade entstehen, sind sozusagen noch geheim.

Apropos Dekaden: In drei Jahrzehnten erlebt man als Band sicherlich so einiges. Emotionales, Peinliches, Witziges. Gibt es eine Anekdote, an die ihr euch als Band gerne zurückerinnert?

Ach, es gibt viele lustige und peinliche Erinnerungen. Ich musste vor kurzem an das Highfield–Festival denken, wo ein Fan ein Schild mit der Aufforderung, meine Brüste zu zeigen, hochgehalten hat. Ich habe zwischen den Liedern auf den Mann gezeigt und gesagt, dass das total frech sei. Ich ließ dann das Publikum sprechen. Das Schild ist sofort verschwunden. Später kam der Mann und hat sich entschuldigt. Ganz ohne blaue Flecken. Also Ende gut, alles gut (lacht).

Du lebst seit einiger Zeit wieder in Prag, auch die anderen Bandmitglieder sind ob der räumlichen Distanz nicht so leicht greifbar wie in Ihren Anfangsjahren. Würdest du sagen, dass das Bandsein im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden ist?

Das ist es definitiv. Früher waren wir fast jeden Tag im Proberaum, wusste alles voneinander, haben auch das Leben der anderen gelebt. Nun ist es anders. Wir sehen uns oft nur beim Proben oder beim Touren, sind fast alle Eltern geworden, haben Familien und auch andere Jobs. Die Band ist noch da, ist auch noch sehr wichtig für uns, es hat sich aber vieles geändert. Ich bin aber froh, dass es uns noch gibt.

Von Ulm aus nahm die Die–Happy–Geschichte 1993 ihren Lauf. Auch deshalb steht die Münsterstadt immer wieder auf euren Konzertplänen. Ist Ulm für euch nach wie vor so etwas wie nach Hause zu kommen?

Natürlich. Da haben wir uns gefunden, da haben wir unsere ersten Konzerte gespielt. In Ulm feiern wir immer die wichtigsten Momente unserer Die–Happy–Zeit. Und deswegen sind wir in Ulm auch immer schön nervös — ich zumindest. So viele bekannten Gesichter, so viele alte Geschichten. Wir freuen uns sehr darauf. Wir haben noch die ersten Zeitungsartikel aufbewahrt, den ersten Zwanziger, noch D–Mark, die wir beim ersten Gig in 1993 verdient haben. Ach, die Erinnerungen...

Würdest du sagen, dass sich Musik und Texte in der Zeit verändert haben?

Na ja, wir sind doch bisschen älter geworden. Die Texte haben deswegen vielleicht eine andere Tiefe bekommen. Wir haben immer noch Bock zu rocken, dass die Bühne bebt. Es ist auch so bisschen wie eine Therapie. Sonst sind wir die gleichen geblieben. Rockmusiker eben.

Zum Schluss muss ich noch etwas fragen, das mich persönlich schon seit meiner Schulzeit herumtreibt: Euren Bandnamen könnte man grob mit „Hals und Beinbruch“ übersetzen. Meine Englischlehrerin an einer Ulmer Schule betonte beim Erlernen der Adverbien immer: „Eigentlich müsste die Band ‚Die Happily‘ heißen.“ Ich war immer anderer Meinung. Kannst du das Mysterium auflösen?

Na ja, den Vorschlag hat unsere amerikanische Lehrerin gemacht. Ich finde, er ist richtig (lacht). Und nicht alles, was sich nicht nach dem Englisch–Buch anhört, muss falsch sein, gelle? Wir grüßen die Lehrerin.