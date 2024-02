So viele Gefühle treiben Schulleiterin Cornelia Euchner zwei Tage nach dem schweren Angriff auf ihren Kollegen um: Trauer, Hoffnung, aber vor allem Ratlosigkeit. Vor dem Schulhof der Sägefeldschule im Ulmer Stadtteil Wiblingen ist am Montagnachmittag ein Lehrer angegriffen und schwerverletzt worden (SZ berichtete). Seitdem ermittelt die Kriminalpolizei mit Hochdruck. Der Täter ist aber weiterhin auf der Flucht. Und auch das Motiv für die Tat bleibt unklar.

Bislang gebe es „keine Anhaltspunkte dafür“, dass ein Schüler den Angriff verübt hat, erklärt die Rektorin auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Der verletzte Lehrer, Mitte 30, sei ein „sehr beliebter und von allen geschätzter Kollege“. Die Schüler hätten ihn sogar zum Vertrauenslehrer gewählt. „Wenn man Hilfe brauchte, hat er immer unterstützt und ein offenes Ohr gehabt.“

Lehrer noch im Krankenhaus

Nach dem Überfall liegt der junge Lehrer noch immer schwer verletzt im Krankenhaus. „Wir sind den ganzen Tag in Gedanken bei ihm und hoffen, dass er vollständig genesen wird“, sagt Euchner. „Das macht einen so ratlos und traurig.“

Noch sei es schwer, zu einer Normalität im Schulalltag zurückzukehren. „Wir müssen auch den Sorgen und Ängsten einen Raum geben“, betont Euchner. Immer wieder stellten auch die Schüler noch Nachfragen zur Tat. An der Wiblinger Sägefeldschule werden rund 100 Schüler an der Grundschule und 250 Schüler an der Werkrealschule von etwa 30 Lehrern unterrichtet.

Eltern waren beunruhigt

Sie mussten miterleben, wie in den vergangenen Tagen auch vermehrt Polizei vor Ort war. „Das hat vor allem Eltern beunruhigt, weil sie gedacht haben, es bestehe weiterhin eine Gefahr“, sagt Euchner. „Davon ist aber nicht auszugehen.“ Das habe ihr auch die Kriminalpolizei bestätigt.

Ansprechpartner für Schüler und Lehrer sind nun die schulpsychologische Beratungsstelle sowie eine Schulsozialarbeiterin. Unklar sei indes weiterhin, ob die Tat überhaupt in einem Zusammenhang zur Schule stehe oder ob der Lehrer vielleicht nur zufällig zum Opfer wurde. „Das ist alles Spekulation.“

Sozialarbeiter statt mehr Polizei

Schulleiterin Cornelia Euchner sagt, dass sie durchaus „Probleme in dem schulischen Umfeld“ wahrnehme. In den vergangenen Jahren aber sei es „ruhig“ gewesen. Größere Vorfälle habe es nicht gegeben. Die Forderungen nach mehr Polizei hält sie nicht für zielführend.

„Für den schulischen Bereich könnten vielleicht mehr Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen eine Verbesserung bringen, wenn die Probleme geklärt werden, bevor Konflikte eskalieren.“ Sie warnt aber auch davor, über den Täter zu spekulieren.

Keine Gefahr für Schulen in Ulm

Auch der Leiter der Abteilung Bildung und Sport bei der Stadt Ulm, Gerhard Semler, versucht die Gerüchte einzudämmen. Nach der Tat seien die Schulen der Stadt „informiert, aber nicht alarmiert“ worden. In Abstimmung mit der Polizei wurde über den aktuellen Stand informiert. Semler geht nicht davon aus, dass eine Gefahr für die Schulen bestehe.

Auch das Rathaus-Team sei noch immer „geschockt und erschüttert“ nach der Tat. „So etwas geht einem nahe“, sagt Semler. Auch er hofft nun auf eine rasche Aufklärung und die Genesung des schwerverletzten Lehrers.