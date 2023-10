Allein in diesem Jahr sollen mehr als 2200 Geflüchtete bei ihrem Versuch, nach Europa zu kommen, im Mittelmeer ertrunken sein. Um die schiere Menge an Einzelschicksalen zu verdeutlichen, zeigt die zivile Seenot-Rettungsorganisation Sea-Eye im Kunstpool am Ehinger Tor in Ulm die Fotoausstellung „Jedes Leben zählt“. Eine einschneidende Urlaubserfahrung hat Ana Borrero von Sea-Eye die Augen geöffnet.

Tödlichste Fluchtroute der Welt

„Es gibt für die Geflüchteten nur zwei Alternativen: der mögliche Tod oder das Elend im Heimatland“, erklärt die Ulmer Sea-Eye-Unterstützerin. „Wir suchen auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt nach Menschen in Seenot und kämpfen gegen ihr Ertrinken“, ist das Credo von Sea-Eye.

„Die Situation von 2015 dürfte jedem bekannt sein“, erklärt Ana Borrero und erinnert damit an den Höhepunkt der damaligen sogenannten Flüchtlingskrise. „Irgendwann konnte ich mir die Bilder der ertrinkenden Geflüchteten nicht mehr angucken“, sagt die ehemalige Fotoredakteurin, die in ihrem damaligen Job entschied, welche Fotos veröffentlicht werden sollten.

17.000 Leben gerettet Über Sea-Eye Der Verein Sea-Eye – nicht zu verwechseln mit Sea-Watch – ist eine deutsche Hilfsorganisation, die sich für die Rettung von in Seenot geratenen Geflüchteten einsetzt. 2015, in der Hochphase der sogenannten Flüchtlingskrise in Regensburg als Nichtregierungsorganisation gegründet, gibt es inzwischen mehr als 30 lokale Gruppen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg. Sie bilden die sogenannten Landcrews, also die Unterstützer, die nicht auf dem Meer, sondern in ihren Heimatstädten aktiv sind und auf das „politisch motivierte Sterbenlassen“ aufmerksam machen wollen. Vor drei Jahren kaufte sich Sea-Eye mit Unterstützung des Rettungsbündnisses „United4Rescue“ sein inzwischen viertes Schiff, die Sea-Eye-4, das neben einer Krankenstation über zwei Kräne verfügt, die die kleinen Einsatzboote zu Wasser lassen kann. Nach eigenen Angaben hat Sea-Eye auf seinen bislang rund 70 Missionen insgesamt mehr als 17.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Die 2021 erschienene Dokumentation „Route 4“ zeigt die dramatischen Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer.

Alan Kurdi als Sinnbild des Leids

Das Foto des damals dreijährigen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi aus Syrien, der 2015 auf der Flucht im Mittelmeer ertrank, habe bei Ana Borrero bleibenden Eindruck hinterlassen.

Sobald du einen Namen oder ein Gesicht hast, macht das die Menschen viel betroffener Ana Borrero

Die Fotos seines leblosen Körpers am Strand wurden zum Mahnmal der Flüchtlingswelle. „Sobald du einen Namen oder ein Gesicht hast, macht das die Menschen viel betroffener“, erklärt sie die öffentlichen Reaktionen auf das Foto. Bloße Todeszahlen bei solchen Unglücken seien hingegen schlicht nicht greif- und vorstellbar.

Überlebenskampf im Urlaubsparadies

Die tägliche und bildliche Auseinandersetzung mit dem Leid auf dem Mittelmeer war nur ein Grund, dass Ana Borrero irgendwann ihren Job an den Nagel hängte.

Das war ein ganz fieses Gefühl: Du machst Urlaub am Strand und diese Menschen kämpfen ums Überleben Ana Borrero

Ein weiterer Grund begegnete ihr damals im Urlaub in ihrer Heimat im spanischen Andalusien, als vom Strand aus in der Ferne plötzlich Boote mit Geflüchteten zu sehen waren.

An Infoständen klärt Ana Borrero (hinten, zweite von links) mit der Ulmer Sea-Eye-Gruppe regelmäßig über ihre Arbeit auf. (Foto: Sea-Eye Ulm )

„Das war ein ganz fieses Gefühl: Du machst Urlaub am Strand und diese Menschen kämpfen ums Überleben“, erinnert sich Ana Borrero. „Ein krasser Kontrast, der einem den Hals zuschnürt“, hält sie fest.

Aufmerksam auf die Situation machen

Das war ein Grund mehr für Ana Borrero, sich der damals neu gegründeten Ulmer Sea-Eye-Gruppe anzuschließen, die vor Ort etwa mithilfe von Ausstellungen wie der am Ehinger Tor, Mahnwachen oder Benefizkonzerten auf die Situation aufmerksam machen und die Schiffscrew des Vereins so aktiv unterstützen möchte.

So will die Ulmer Gruppe eine Mission finanzieren

Sea-Eye Ulm sammelt aktuell Spenden, um dem Rettungsschiff mit dem Namen „Sea-Eye 4“ zwei Rettungstage auf See zu finanzieren. 14.000 Euro sind dafür veranschlagt ‐ einen Großteil dafür habe die Gruppe inzwischen beisammen.

„Hast du in der Seenotrettung ein Ziel erreicht, tun sich zwei neue Probleme auf“, skizziert Ana Borrero, warum der Verein auf Spenden angewiesen ist, um seine Seecrew aufs Mittelmeer zu schicken.

Italienische Regierung erschwert die Rettung

Dort werde den privaten Seenotrettern aktuell das Leben schwer gemacht. Italien verschärfe seine Politik gegen die private Seenotrettung, erklärt Ana Borrero. Die Regierung unter Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni macht seit Anfang des Jahres ernst mit ihrem Kurs gegen die Seenotrettung.

Der Kunstpool am Ehinger Tor zeigt die Ausstellung „Jedes Leben zählt“. Die gläserne Stele ist gefüllt mit 2200 Kreuzen – so viele Menschen sind laut den Ausstellern in diesem Jahr bereits im Mittelmeer ertrunken. (Foto: Sea Eye )

Demnach dürfen Rettungsschiffe oftmals nicht am nächstgelegenen Häfen anlegen, sondern müssten einen weit entfernten Hafen ‐ zuweilen in Norditalien ‐ ansteuern. Zivile Rettungsorganisationen müssen nach nur einem Einsatz in einen Hafen zurückkehren ‐ und dürfen auf dem Weg keine weiteren Menschen aufnehmen.

Sea-Eye musste Strafe fürs Leben retten bezahlen

„Dem Schiff wird auf dem Weg zum Hafen untersagt, weitere Geflüchtete zu retten“, erklärt sie und folgert: „Das ist menschenverachtend.“ Steuert die Crew nach der Rettung von in Seenot geratenen Geflüchteten nicht sofort den zugewiesenen Hafen an, drohten Geldstrafen.

Das ist menschenverachtend. Ana Borrero

Im August hatte die „Sea-Eye 4“ insgesamt 114 Menschen gerettet und dabei gegen das italienische Dekret verstoßen. Das Schiff wurde festgesetzt und Sea-Eye musste eine Strafe von 3333 Euro bezahlen.

Statt Obergrenze besser die Fluchtursachen beseitigen

Den Versuch, Geflüchtete künftig so vor der gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer abzuschrecken, könne Ana Borrero aber teilweise nachvollziehen. „Ich verstehe diejenigen, die sagen: Wir können nicht noch mehr Menschen aufnehmen“, betont sie.

Allein in diesem Jahr sollen Sea-Eye zufolge bereits mehr als 2200 Menschen im Mittelmeer ertrunken sein. (Foto: Pavel D. Vitko/Sea-Eye )

Um allen Schutzsuchenden gerecht zu werden, gebe es nicht die eine Lösung, glaubt sie. Vielmehr müsste die EU versuchen, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu lösen.

Den hierzulande aufgekommenen Vorschlag einer sogenannten Integrationsobergrenze aber hält sie für nicht zielführend. „Es ist der falsche Weg, in der aktuellen Situation einfach so eine Zahl zu nennen“, sagt sie.

Der Traum: Einen Einsatz selbst miterleben

Ana Borrero könnte sich gut vorstellen, die Seecrew einmal bei einem Einsatz auf dem Meer zu unterstützen. „Mental und körperlich definitiv“, betont sie. Ihre selbstständige Tätigkeit ‐ inzwischen arbeitet sie als Podologin in Ulm ‐ sollte den Einsatz allerdings zulassen. Bis dahin unterstützt sie Sea-Eye von Ulm aus.

Die Ulmer Sea-Eye-Gruppe trifft sich alle zwei Wochen zum Gruppentreffen und ist bei Instagram, Facebook oder online unter www.sea-eye.org/gruppe-ulm zu erreichen.