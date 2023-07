Das Wichtigste kam zum Schluss. Kurz nach 12 Uhr sprach Oberbürgermeister Gunter Czisch am Montag, 24. Juli, seinen Eid und erneuerte das Versprechen, das seit Jahrhunderten alle Oberbürgermeister den Ulmer Bürgern einmal im Jahr — an Schwörmontag — geben: Den „Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt.“

Örtlichkeit ist ein Novum

Der offizielle Höhepunkt des Schwörmontags, die Schwörrede des Oberbürgermeisters, hatte wie immer um 11 Uhr begonnen. Die Örtlichkeit jedoch war neu. Wegen der unsicheren Wetterlage wurde die Schwurfeier ins Ulmer Münster verlegt. Ein „Novum“, so OB Gunter Czisch. Folge: Selten dürften so viele Gäste vor Ort einer Schwörrede zugehört haben. Knapp 3000 sollen gekommen sein in das evangelische Gotteshaus mit dem höchsten Kirchturm der Welt.

Gunter Czisch (CDU), Oberbürgermeister von Ulm, hält im Münster seine Schwörrede (Foto: dpa )

Normalerweise lauschen deutlich weniger Menschen auf dem Weinhof, wenn der Ulmer Oberbürgermeister seinen jährlichen „Rechenschaftsbericht“ vom Balkon des Schwörhauses aus abgibt.

Interessante Gesichtspunkte

Inhaltlich bot die diesjährige Schwörrede — in der Regel ein Rück– und Vorausblick auf die Ulmer Stadtentwicklung — einige interessante Gesichtspunkte. Es stand zudem die Frage im Raum: Wird es die letzte Schwörrede von Czisch sein? Schließlich wählen die Ulmer im Dezember einen neuen (oder den alten?) OB. Es wäre Czisch’ zweite Amtsperiode.

Die Beantwortung dieser Frage muss noch ein paar Monate warten. Czisch lieferte jedoch eine durch und durch politische Schwörrede ab. Mit Schwerpunkten auf Ulmer, aber auch auf bundesdeutschen und weltweiten Entwicklungen.

Eine Welt in Unordnung

„Ulm ist keine Insel, sondern Teil eines größeren Ganzen. Wir sehen eine Welt, die in Unordnung geraten ist“, sagte der 60–Jährige. Zuvorderst meinte er den andauernden Krieg in der Ukraine („menschenverachtend“), er kam jedoch schnell auf innerdeutsche Konflikte zu sprechen.

Czisch würzte seine Rede, diesen Eindruck konnte man gewinnen, auch mit der ein oder anderen Prise Populismus. So kritisierte er die „Klimakleber“, die auch in Ulm zuletzt für Chaos gesorgt hatten. Ihnen warf er „mangelnde demokratische Legitimation“ vor.

Gunter Czisch bei seiner Schwörrede im Münster. (Foto: dpa )

Um dann direkt den Bogen zu spannen zur „Mehrheit der Deutschen“, die angeblich die Meinungsfreiheit in Gefahr sehe. In die Ecke gedrängt würde diese Mehrheit der Bevölkerung angeblich vom „moralisch vermeintlich Richtigen“; ein klarer Seitenhieb auf die Ampelregierung in Berlin, der Kritiker vorwerfen, bei Themen wie Einwanderung oder Klimaschutz gerne und schnell die Moralkeule zu schwingen.

Darf man noch alles sagen?

Für Czisch ist dieses angebliche Gefühl, nicht mehr alles sagen zu dürfen, was man denkt, ein „Alarmsignal“. Die Gesellschaft laufe Gefahr, dass sie die Fähigkeit zum demokratischen Diskurs verliert.

Doch stimmt das überhaupt? Nicht wenige Menschen vertreten die entgegengesetzte Meinung, nämlich, dass die Meinungsfreiheit womöglich noch nie so groß war wie heute. Was sich lediglich geändert habe im Vergleich zu früheren Jahren: Wer sich öffentlich äußert, muss heute eben auch mit Widerspruch klarkommen. Ermöglicht durch eine Vielzahl an Artikulationsmöglichkeiten wie vor allem in den Sozialen Medien.

Balsam für die Ulmer Seele

Die Schwörrede war in großen Teilen Balsam für die Ulmer Seele. Der Oberbürgermeister lobte: „Gerade in diesen Krisenjahren haben die Menschen in unserer Stadt gezeigt, was in ihnen steckt an Stärke, Solidarität, Improvisationsgabe, Flexibilität und Einsatzbereitschaft.“

Czisch rühmte Ulm für seinen „Zusammenhalt“, für seine Solidarität mit Schwächeren und für seine Lebensqualität. Ulm sei außerdem ein „Vorreiter“ beim digitalen Wandel.

Den Zeigefinger holte er ebenfalls raus, richtete diesen aber vor allem abermals auf die Bundesregierung, in der seine Partei, die CDU, nicht vertreten ist. Jedenfalls sei die Ampel–Regierung mit schuld daran, dass es zum Beispiel beim Bauen nicht schnell genug vorangehe. Doch statt den Hauptgrund — die gestiegenen Zinsen — zu erwähnen, schob Czisch den Schwarzen Peter nach Berlin (gekürzte Förderprogramme, immer mehr Vorschriften, teure Standards).

Nimmt die Sicherheit ab?

In den Fokus nahm Czisch auch Ausbrüche von Gewalt, die jüngst die Bürger erschütterten. So die Attacke auf einen Polizisten beim Kornhaus. Der Mann wäre um ein Haar gestorben. Czisch betonte, dass sich Menschen in Ulm „ohne Angst bewegen können“ müssen. Doch auch in der Universitätsstadt sei die Sicherheit „zu einer Herausforderung“ geworden, würden die Probleme zunehmen. Was die Zahlen jedoch nicht hergeben.

Faktisch wird die Region — eine der sichersten in Deutschland — immer sicherer, die Kriminalitätsbelastung nimmt ab. Was auch die Ulmer Staatsanwaltschaft bestätigt. Wenngleich das „subjektive Sicherheitsempfinden“ des Einzelnen gesunken sein könnte — aufgrund einzelner brutaler Verbrechen, die in den Medien viel Beachtung finden.

Kein Wort zur AfD

Czisch lobte die Ulmer für ihr bürgerschaftliches und kommunalpolitisches Engagement. Apropos Kommunalpolitik. Während er die Ampel–Koalition nicht schonte, fand im Gegenzug der jüngste Vorstoß „seines“ CDU–Parteichefs Friedrich Merz keinen Niederschlag in seiner Schwörrede.

Merz hatte am Wochenende, wofür er stark kritisiert wurde — auch aus den eigenen Reihen — angedeutet, dass die CDU auf kommunaler Ebene durchaus mit der AfD zusammenarbeiten dürfe. Später revidierte er die Äußerung.

In Ulm wird demnächst nicht nur ein neuer OB, sondern, wie im ganzen Land, auch ein neuer Gemeinderat gewählt (2024). Hält dann die „Brandmauer“ zur AfD?

Czisch appellierte: „Die Qualität der kommunalen Selbstverwaltung hängt vom demokratischen Verantwortungsbewusstsein der Bürger ab, das heißt wählen zu gehen, aber auch sich zur Wahl zu stellen.“

CDU–Prominenz vor Ort

Es waren auch einige CDU–Schwergewichte anwesend im Münster bei der Schwörrede, so Marion Gentges, Justizministerin im Land, Annette Schavan und Ronja Kemmer, Bundestagsabgeordnete für Ulm und den Alb–Donau–Kreis sowie CDU–Präsidiumsmitglied. Hinter vorgehaltener Hand wurde deutlich, was sie von Merz’ Vorstoß halten: gar nichts. „Völlig kontraproduktiv“ und „verheerend“ sei dieser, hieß es.

Zurück nach Ulm. Eine Stadt, die wächst und gedeiht. Nicht nur wirtschaftlich.

Aktuell lebten, so Czisch, 129 000 Bürger in Ulm, 2035 sollen es aber schon 143.000 sein. Um bei der Schwörrede dann alle im Münster unterzubringen, müsste aber angebaut werden. Es bräuchte sechs weitere Kirchen in der Größe des Münsters. Das jedoch schon jetzt mehr Plätze bietet als das Ulmer Donaustadion. Dort passen 19.500 Menschen auf die Ränge, ins Münster (ohne Bänke, nur Stehplätze) 20.000 bis 22.000.