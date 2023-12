Schwörmontag, Open-Air-Konzerte, Volksfeste und Kultur: Bevor sich das laufende Jahr mit großen Schritten dem Ende neigt, blicken wir schonmal voraus, denn 2024 ist in der Doppelstadt an der Donau so einiges geboten. Ein erster chronologischer Überblick über die Veranstaltungen im kommenden Jahr.

Narrensprung und Tischtennis-Pokalfinale

In der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena startet das neue Jahr sportlich. Am 7. Januar wird dort der Liebherr-Pokal im Tischtennis als Final-Four-Turnier ausgespielt. Aus der Region ist der TTF Liebherr Ochsenhausen vertreten.

Am Sonntag, 21. Januar, beginnt die närrische Zeit mit dem „Ulmzug“, dem großen Narrensprung in der Münsterstadt. Los geht es für die Hästräger traditionell um 13.13 Uhr.

Nachdem die fünfte Jahreszeit Mitte Februar schon wieder zu Ende gegangen ist, wird es nochmals musikalisch. Helge Schneider kommt am Freitag, 24. Februar mit seiner Show „Der letzte Torero“ in die Ratiopharm-Arena.

SSV-Heimkehr und zweites Ulmer Frühlingsfest

Bis Ende Februar muss Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm seine Heimspiele im Stadion des VfR Aalen austragen. Grund ist die fehlende Rasenheizung im heimischen Donaustadion. Wieder zu Hause antreten darf der SSV am Samstag, 9. März, gegen den SV Sandhausen.

Rund um den verkaufsoffenen Sonntag am 28. April steigt zum zweiten Mal das Ulmer Frühlingsfest. Der „kleine Rummel“ findet vom 26. Bis 29. April auf dem südlichen Münsterplatz statt.

Für Musikfans hat der April Abwechslung zu bieten. Am Samstag, 6. April, bringen die Kastelruther Spatzen Volksmusik aus Südtirol ins Ulmer Congress-Centrum. Am Samstag, 27. April, spielt die österreichische Band Wanda im Roxy.

36. Spielzeit im Ulmer Zelt und Mittelaltermarkt

Das Ulmer Zelt startet im Mai in seine inzwischen 36. Spielzeit. Die Gruppe Naturally 7 eröffnen die Spielzeit am Mittwoch, 29. Mai.

In den folgenden Wochen stehen bis Anfang Juli unter anderem LaBrassBanda, Kabarettist Florian Schröder und Mono Inc auf dem Programm. Für einige Veranstaltungen können bereits jetzt Karten gekauft werden.

Donaufest und Ulmer Volksfest im Juli

Zwischen 5. und 14. Juli findet alle zwei Jahre entlang der Donau wieder das Internationale Donaufest statt. Zehn Tage lang gibt es ein internationales Programm beim Zusammentreffen der verschiedenen Donaukulturen. Rund 150 Veranstaltungen von Musik über Literatur und Ausstellungen sind geboten – sowie Veranstaltungen für Kinder und Familien.

Auf dem Ulmer Volksfest in der Friedrichsau ist der größte Jahrmarkt der Region und zieht Jahr für Jahr etliche Besucher an. Die Fahrgeschäfte drehen sich 2024 wieder zwischen 12. und 28. Juli.

Das Highlight: Schwörmontag und Nabada

Ihren wichtigsten Feiertag streichen sich die Ulmer ohnehin fett im Kalender an: Am 22. Juli ist Schwörmontag. Hunderttausende Besucher feiern beim Nabada auf der Donau und später in der Ulmer Innenstadt bis in die Morgenstunden ausgiebig.

Zahlreiche Menschen liefern sich beim Nabada auf der Donau eine Wasserschlacht. 2023 war wegen Gewittergefahr lange nicht klar, ob das Spektakel stattfinden konnte. (Foto: dpa )

Der Schwörmontag wird aber traditionell schon am Wochenende eingeläutet.

Am Samstag, 20. Juli, werden abends zum Start der Lichterserenade mehrere tausend Teelichter in die Donau gesetzt, die dann langsam flussabwärts treiben - für viele Besucher das romantische Highlight des Schwörwochenendes.

Am Sonntag wird es dann nochmals musikalisch. Der italienische Sänger Zucchero rockt am 21. Juli auf dem Münsterplatz.

Kultur auf der Wilhelmsburg und Weinfest

Nur ein paar Tage später gibt es wieder Kultur über den Dächern Ulms. Musik, Ausstellungen, Performance: Künstler unterschiedlichster Couleur nehmen dann wieder die Wilhelmsburg in Beschlag. Zwischen 25. Juli und 10. August ist wieder „Stürmt die Burg“-Zeit.

Im Juli und August findet am Südlichen Münsterplatz wieder das Ulmer Weinfest statt. (Foto: Ehrenfeld )

Fast zeitgleich wird es am Südlichen Münsterplatz wieder gemütlich, wenn dort zwischen 31. Juli und 17. August das Ulmer Weinfest seine Pforten öffnet.

Peter Fox, Westernhagen und Pur in Neu-Ulm und Wiblingen

Der August steht ganz im Zeichen der Open-Air-Konzerte. Den Anfang machen die deutsche Gruppe Pur und der deutsch-spanische Sänger Álvaro Soler, die am 14. beziehungsweise 15. August im Wiblinger Klosterhof spielen werden.

Álvaro Soler (links) spielt im August beim Wiblinger Klosterhof-Open-Air. Seeed-Frontmann Peter Fox komplettiert das Wiley-Open-Air in Neu-Ulm. (Foto: Provinztour/Felix Broede )

Peter Fox komplettiert zudem das Line-up des Wiley-Open-Air in Neu-Ulm. Der Seeed-Frontmann tritt am 28. August auf.

Einen Tag später der britische Sänger James Blunt. Am 31. August kommt Marius Müller-Westernhagen nach Neu-Ulm.

Außerdem kommen die Böhsen Onkelz im Rahmen ihrer Tournee für zwei Konzerte am 2. und 3. September in den Wiley-Sportpark.

Kulturnacht ist terminiert

Kulturinteressierte sollten sich Samstag, 21. September, vormerken. Dann findet in Ulm und Neu-Ulm die inzwischen 24. Kulturnacht statt. Ab Nachmittag wird es auch in diesem Jahr wieder etliche kulturelle Darbietungen im ganzen Stadtgebiet geben.

Als kleines Pendant zum großen Volksfest folgen im Herbst die Ulmer Karusselltage, die im Jahr 2023 ihre Premiere feierten. Vom 18. Bis 27. Oktober gibt es in der Friedrichsau die zweite Auflage.

Besinnlichkeit zum Jahresende

Noch ist es fast zwar ein Jahr hin, der Glühwein- und Lebkuchengeruch mag bei vielen noch präsent sein. Und doch stehen die Termine für den nächsten Ulmer Weihnachtsmarkt schon.

Im kommenden Jahr wird es auf dem Münsterplatz wieder zwischen 25. November und 22. Dezember besinnlich.

Am 29. November startet zudem der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm.

Diese Termine könnten noch interessant sein

9. bis 11. Februar: Orchideentage im Edwin-Scharff-Haus

im Edwin-Scharff-Haus 24. Februar: Helge Schneider in der Ratiopharm-Arena

in der Ratiopharm-Arena Mai: Mittelaltermarkt rund um das Kloster Wiblingen

rund um das Kloster Wiblingen Juni: Tag der Festung in Ulm und Neu-Ulm

in Ulm und Neu-Ulm 8. Juni: Stadtfest Neu-Ulm

Neu-Ulm 13. bis 16. Juni: Kleinbrauermarkt am Südlichen Münsterplatz

am Südlichen Münsterplatz 14. Juli: Wiener Symphoniker auf dem Münsterplatz

auf dem Münsterplatz 29. September: Einstein-Marathon

Juli: Rock am Petrus , Petrusplatz Neu-Ulm

, Petrusplatz Neu-Ulm 6. Oktober: Nena in der Ratiopharm-Arena

