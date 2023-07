Hunderte Einsatzkräfte kümmerten sich am Schwörmontag für die Sicherheit der Besucher in Ulm. Ohne ihre Hilfe wären zwei Menschen beim Nabada womöglich ertrunken. Zudem mussten mehrere Schwerverletzte in die Klinik transportiert werden. Schwäbische.de konnte einige Rettungskräfte während des wichtigen Einsatzes begleiten.

Nabada kurz vor der Absage

Ruhe vor dem Sturm in der Rettungswache der Ulmer DLRG. Nervös scrollt Oliver Bernsau durch sein Smartphone. Immer wieder prüft der Mann von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft den aktuellen Wetterbericht.

Über 25.000 Menschen erwartet

Heute ist Schwörmontag, im Ulmer Stadtkalender eindeutig der wichtigste Tag des Jahres. Mehr als 25.000 Feierwütige werden Schätzungen zufolge in der Stadt erwartet. Höhepunkt ist das Nabada, das in wenigen Stunden beginnen soll. Doch im Moment ist Zittern angesagt.

In der Leitstelle behält man das aufziehende Gewitter genaustens im Blick. (Foto: Dennis Bacher )

Von Westen zieht eine Gewitterfront auf. Für den Nachmittag sind Sturmböen und Starkregen vorhergesagt. „Keiner weiß, ob der Blitz am Ende einschlägt“, meint Oliver Bernsau. „Aber wenn er das tut, ist das für die Menschen im Wasser lebensgefährlich.“

Empfohlene Artikel Mit Video des Konzerts in Ulm 59 Fanta–Vier–Fans aus Riedlingen kommen mit dem Reisebus zum Schwörkonzert q Ulm

Keine zwei Stunden, bevor die extra für diesen Tag angefertigten Themenboote über die Donau schippern sollen, wobei sie traditionell von tausenden „wilden“ Nabadern begleitet werden, ist noch völlig unklar, ob der traditionelle Wasserumzug überhaupt stattfinden kann — oder ins sprichwörtliche Wasser fallen muss.

„Für uns ist diese Situation sehr speziell“, sagt Oliver Bernsau, der das Nabada mit der DLRG schon seit über 30 Jahren absichert. „Aktuell bleibt uns nicht viel mehr als dazusitzen und zu bibbern.“

Hunderte Einsatzkräfte am Start

Um die Sicherheit beim Nabada zu gewährleisten, bereiten sich die Einsatzkräfte verschiedener Behörden und Organisationen aus der Region schon seit Monaten auf den heutigen Tag vor.

Für viele ist die Absicherung des Schwörmontags der Einsatz des Jahres. Wasserretter, Taucher, Sanitäter und Notärzte. Insgesamt werden über 300 Einsatzkräfte im Einsatz sein — zu Land und zu Wasser. Die meisten Helfern machen das ehrenamtlich.

In der Wasser–Rettungswache der DLRG, dem sogenannten Nervenzentrum, laufen an diesem Tag alle Fäden zusammen. Hier treffen sich die Führungskräfte aller Organisationen um ihre Trupps entlang der Donau zu koordninieren.

Allen Warnungen zum Trotz, versammeln sich zur gleichen Zeit bereits tausende Menschen entlang der Donau. (Foto: Dennis Bacher )

Obwohl mit einer Absage des Umzuges das „Worstcase–Szenario“ eintreffen würde, lassen sich die Einsatzkräfte um Oliver Bernsau davon nicht verunsichern. „Wir machen erst einmal weiter wie geplant“, betont der DLRG–Mann. Denn sollte es später doch noch grünes Licht für das Nabada geben, müssten alle Helfer unbedingt frühzeitig auf ihren Posten sein.

Marcel Jach, Einsatzleiter vom Kreisverband Ulm des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), sitzt heute in der Leitstelle. Er kennt die potentiellen Gefahren der aktuellen Wetterlage für Nabader — auch ohne Gewitter.

Gefahr einer Unterkühlung besteht

„Es scheint keine Sonne, es regnet. Die Donau hat 19 Grad, die Außentemperaturen sind kaum höher. Verbringt man unter diesen Bedingungen mehrere Stunden auf der Donau — und konsumiert dabei auch noch Alkohol -, dann besteht die Gefahr einer Unterkühlung.“

Allen Warnungen zum Trotz, versammeln sich zur gleichen Zeit bereits tausende Menschen entlang der Donau. Viele lassen sich bereits mit Schlauchbooten den Fluss hinab treiben. Lautes Donnergrollen und vereinzelte Regenschauer scheinen den Feierwütigen egal zu sein. Ihre Devise: Nass wird man beim Nabada sowieso.

Anderthalb Stunden vor Beginn dringt dann tatsächlich die erlösende Nachricht des Oberbürgermeisters durch: Der Umzug kann wie geplant stattfinden. Jubel auf der Donau.

Alkoholvergiftungen und Schnittverletzungen

Unterdessen bereitet sich das DRK mit mehreren Unfallhilfestellen im gesamten Stadtgebiet auf mögliche Verletzte vom Nabada vor. In der Regel müssten rund um den Umzug am Schwörmontag etwa 120 Personen medizinisch behandelt werden, schätzt Tobias Schwetlik, Kreisgeschäftsführer beim DRK. Die häufigsten Fälle: Erschöpfungszustände, Alkoholvergiftungen und Schnittverletzungen durch herumliegendes Leergut.

Und auch in diesem Jahr haben die Einsatzkräfte von DRK und Co. wieder einiges zu tun. Während des Umzugs auf der Donau müssen 16 Personen von der Wasserrettung versorgt werden — darunter fünf Schwerverletzte, die sofort an den landgebundenen Sanitäts– und Rettungsdienst übergeben werden können.

Zwei Personen ertrinken beinahe

Brisant: Zwei Personen können von den Rettungskräften gerade noch so vom Ertrinken gerettet werden. „Beide Personen trieben bewusstlos im Wasser und atmeten Flüssigkeit ein“, erklärt Oliver Bernsau von der DLRG dieses „Beinaheetrinken“.

Der Sanitätsdienst an Land hat derweil 34 Leichtverletzte zu versorgen. Für zwölf Schwerverletzte ist ein Transport in die Klinik notwendig.

In zwei Fällen kommt zudem die Notfallseelsorge zum Einsatz. Außerdem werden rund 100 Rettungsdecken ausgegeben — wegen Unterkühlung aufgrund fehlender oder unpassender Kleidung.

Es war eine gute Entscheidung, das Nabada stattfinden zu lassen. Tobias Schwetlik

Nach etwa drei Stunden sind die meisten Menschen und ihre Boote wieder aus dem Wasser. Durchatmen auch bei Oliver Bernsau, Marcel Jach und Tobias Schwetlik. Nach Einschätzung des Kreisgeschäftsführers vom DRK seien in diesem Jahr „deutlich weniger Nabader als im Vorjahr unterwegs gewesen“. Und das Gewitter? Laut Wetterdiensten zog dieses am Ende ganz knapp an Ulm vorbei. „Wir haben mit dem Wetter ein riesen Glück gehabt“, so Schwetlik. „Es war eine gute Entscheidung, das Nabada stattfinden zu lassen.“