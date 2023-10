Im Fall des heute 38-jährigen Mannes, der vor zwei Jahren eine damals 13-jährige Ulmerin zum Sex gezwungen hatte, hat das Landgericht Ulm am Montag vorzeitig ein Urteil verkündet.

Der Angeklagte, der für die Tat extra aus seiner Schweizer Heimat nach Ulm gereist war, wurde nun zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin auf Nachfrage mitteilt.

+++ Hier lesen Sie den ausführlichen Bericht vom ersten Verhandlungstag +++

Das wurde dem Angeklagten vorgeworfen

Dem Mann wurde schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung vorgeworfen. Die Dauer der Haft ist allerdings keine Überraschung: Dem Prozess ging eine Verständigung aller Prozessbeteiligten voraus. Gesteht der Angeklagte die Tat vollumfänglich, müsse der Angeklagte mit einer Gefängnisstrafe zwischen drei bis dreieinhalb Jahre rechnen.

„Es tut ihm leid“

Sein Verteidiger räumte die Vorwürfe gegen seinen Mandanten schon zu Beginn des ersten Verhandlungstages ein und ergänzte: „Es tut ihm leid.“ Durch das Geständnis konnte dem Mädchen so die Aussage vor Gericht erspart werden.

Das war im Herbst 2021 in Ulm geschehen

Der Mann soll die damals 13-Jährige im Jahr 2021 über eine Dating-App kennengelernt haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll dem Angeklagten deren kindliches Alter damals bereits bekannt gewesen sein, hieß es am ersten Tag der Verhandlung in der Anklageschrift.

Chats und Nacktbildern folgte dann das Treffen in Ulm, für das der Angeklagte dem Mädchen ein neues, rund 900 Euro teures Handy als Geschenk in Aussicht gestellt haben soll. Nach einem gemeinsamen Essen in einem Ulmer Fastfood-Restaurant soll es in einem Hotelzimmer zur Tat gekommen sein.

Der Angeklagte versprach ihr ein neues Handy

Der Mann soll das Mädchen dort zu sexuellen Handlungen aufgefordert und ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt haben.

Dass die 13-Jährige damit nicht einverstanden war, habe der Angeklagte ignoriert ‐ bis er irgendwann von ihr abließ, hieß es in der Anklageschrift weiter. Noch am selben Abend habe er ihr das versprochene Handy gekauft und das Mädchen in der Nähe ihres Zuhauses abgesetzt.

Vater sagte am ersten Verhandlungstag aus

Der Vater der 13-Jährigen sei am Folgetag ob des teuren Geschenks skeptisch geworden und wollte wissen, wo seine Tochter dieses herhabe, berichtete er am ersten Verhandlungstag unter Tränen. Nur dadurch sei die Tat möglicherweise erst ans Licht gekommen.

Angeklagter erst diesen Sommer gefasst

Diese ist jetzt zwei Jahre her. Aufgegriffen werden konnte der Angeklagte aber erst im Juli dieses Jahres, als er auf einem portugiesischen Flughafen festgenommen und später nach Deutschland ausgeliefert wurde. Seitdem saß der Mann in Untersuchungshaft.