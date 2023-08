Schweizer Duo Oy tritt am 11. August im Roxy Sound Garten auf

Das Duo Oy tritt am Freitag, 11. August, 20 Uhr, im Roxy Sound Garten auf. Der Eintritt ist frei, bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Roxy–Cafébar verlegt. Seit 2011 machen Sängerin Joy Frempong und Schlagzeuger und Produzent Marcel Blatti gemeinsam Musik, in der das Schweizer Duo seine Vorlieben für Electronica, Hip–Hop, Jazz und Pop zu einer stiloffenen und vielseitigen Mischung vereint, die ästhetisch wie textlich Fragen der Identität und des Transkulturalismus verarbeitet, schreibt der Veranstalter in seiner Pressemitteilung. Bereits das Debüt „First Box Then Walk“ begeisterte Kritik und Fans mit seiner Mischung aus avancierten Klangexperimenten, tanzbaren Rhythmen, melodischen Tönen, poetischen Texten und einer positiven Grundstimmung, die zum Markenzeichen der Band geworden ist. Im März 2023 veröffentlichte Oy seinen neuen Longplayer „World Wide We (Mouth–watering)“. Auch auf dem neuen Album macht das Duo auf gesellschaftliche Themen aufmerksam und lässt die Hörer mit einer optimistischen Botschaft zurück.