Gewinnspiel

So kommen Sie an Karten

Die „Schwäbische Zeitung“ Ehingen verlost fünfmal zwei Karten für das Konzert am 17. März in Ulm. Wer gewinnen möchte, ruft heute unter der Nummer 01379/692188 (Telemedia Interactive GmbH; 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ebenfalls) an und nennt das Lösungswort „Drums of Japan“, seinen Namen, Adresse und Mailadresse. Die Gewinner werden per Mail von der Redaktion benachrichtigt. Infos zum Datenschutz bei Schwäbisch Media: www.schwaebische.de/datenschutzhinweis. Karten sind im Internet erhältlich unter www.reservix.de