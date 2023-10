Schüttel-Abend im Roxy

Beim Schüttel-Treff am Samstag, 7. Oktober, erwartet die Besucherinnen und Besucher im Roxy in Ulm ein Musik-Mix aus Rock, Hip-Hop, Indie, Reggae, Balkan, Dancehall und Electro-Swing, wobei auf ein kilometerlanges Repertoire der letzten Jahrzehnte zurückgegriffen wird. Die beiden Ulmer DJs Deejot Roterfreibeuter und Select A.Tom bereichern die Szene schon seit vielen Jahren. Musikgenre-Grenzen-Sprengung lautet die Mission, die beide seit 2012 gemeinsam antreibt. Sie legen Musik fernab vom Mainstream auf ‐ und die „Schüttel“-Abende sind inzwischen Kult. Der Abend startet um 22.30 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet neun Euro. Besucher des vorangehenden Poetry Slams haben freien Eintritt.