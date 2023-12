Unbekannte sollen in der Nacht auf Freitag auf das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm geschossen haben. An einem Fenster im Erdgeschoss der Ausländerbehörde sind zwei Einschusslöcher zu sehen.

Der Tatort ist von der Polizei abgesperrt worden. Bis 14 Uhr sicherte das Landeskriminalamt Spuren, die Behörde bleibt am Freitag geschlossen. Verletzte soll es dem Vernehmen nach nicht gegeben haben.

Dieser Vorfall schockiert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie mich. Landrat Heiner Scheffold

Nach Informationen von Schwäbische.de sollen die Schüsse in der Nacht (22. Dezember) auf das Gebäude abgegeben worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft hielten sich am Freitag mit genaueren Informationen noch zurück.

Auf Anfrage gab man lediglich bekannt, dass es am Landratsamt in der Schillerstraße „zu einem Vorfall“ gekommen sei. Unklar ist bislang auch, ob bereits eine Festnahme stattgefunden hat. Auch zur möglichen Tatwaffe ist noch nichts bekannt. Weitere Infos sollen im Laufe des Tages folgen.

Landrat äußert sich zu den Schüssen

Am Freitagnachmittag äußerte sich Landrat Heiner Scheffold zu den Einschusslöchern. „Dieser Vorfall schockiert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie mich. Es ist völlig inakzeptabel, dass sich verbale und tätliche Anfeindungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staatlichen Behörden häufen.“

Scheffold sprach von einer „bedrohlichen Entwicklung“ für die Gesellschaft. „Schüsse aus einer Waffe sind für uns eine neue Qualität der Aggression. Ich bin dafür, dass wir diese Verstöße mit aller Härte verfolgen und bestrafen.“

Es sei nun Aufgabe der Polizei und Staatsanwaltschaft, die Hintergründe aufzuklären. Zu weiteren Details wollte sich Heiner Scheffold „nach Rücksprache mit Polizei und Staatsanwaltschaft“ zunächst nicht äußern, „um die Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden“. Der Landrat stehe aber weiterhin mit den Behörden in Kontakt.

Mitarbeiter müssen regelmäßig Polizei rufen

Sollte es sich bei den Schüssen tatsächlich um einen Angriff gegen das Landratsamt und konkreter die Ausländerbehörde handeln, wäre das eine neue Stufe der Aggression gegen die Behörde. Bereits seit dem Illerkirchberg-Mord vor einem Jahr, bei dem es der Täter eigentlich auf Mitarbeiter der Ausländerbehörde abgesehen hatte, ist dauerhaft ein Sicherheitsdienst vor Ort.

Aus Frust und Unverständnis über die bürokratischen Abläufe kommt es immer wieder zu sehr heftigen emotionalen Reaktionen. Sprecherin Ausländerbehörde

"Immer wieder“ müsse die Polizei gerufen werden, wie eine Sprecherin vor ein paar Wochen erst im Zusammenhang mit dem traurigen Jahrestag des Mords gegenüber der Redaktion von Schwäbische.de erklärte.

„Die Arbeit in einer Ausländerbehörde ist nicht nur rechtlich anspruchsvoll, sondern auch psychisch sehr fordernd, weil es aus Frust und Unverständnis über die bürokratischen Abläufe immer wieder zu sehr heftigen emotionalen Reaktionen kommt“, hieß es damals als Erklärung.

Die Folgen dieser angespannten Situation sind nicht nur im Alb-Donau-Kreis, sondern im ganzen Land spürbar: Es wird immer schwieriger, Personal zu finden.