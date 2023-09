Schüsse am Ostbahnhof rufen Polizei auf den Plan

Der Ulmer Polizei wurden am Freitag gegen 17 Uhr Schüsse am Ostbahnhof gemeldet. Die herbeieilenden Polizisten stießen dort auf ein verdächtiges Auto. In dem Fahrzeug befand sich eine geöffnete Waffentransportbox für eine Pistole. Die Beamten fanden zudem Hülsen von verschossener Munition wurden auf der Straße.

Schuld an den Schüssen trug die Hochzeitsgesellschaft in der nahegelegenen Gaststätte. Die 33–jährige Braut hatte dort aus Freude mit der Schreckschusspistole zehn Schüsse abgefeuert. Die Waffe wurde sichergestellt. Eine Erlaubnis, die Waffe zu führen oder sie abzufeuern, hatte die Frau nicht. Sie wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht.