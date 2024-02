Er soll seinen Nachbarn im Alkoholrausch zu Tode getreten haben. Deshalb muss sich aktuell ein 45-jähriger Mann wegen Totschlags vor dem Ulmer Landgericht verantworten.

Im September vergangenen Jahres soll es im Alkoholrausch zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein - bis er eskalierte. Der Angeklagte schlug dabei derart brutal auf sein damals 45-jähriges Opfer ein, dass dieses an seinen Verletzungen verstarb.

Die Männer gerieten in Streit

Die Vorgeschichte zur tödlichen Attacke skizzierte Staatsanwalt Rainer Rackl zu Beginn der Verhandlung: Die beiden Männer, die sich vorher bereits gekannt haben sollen, seien am Abend des 3. September zu einer „geselligen Runde“ im Schrebergarten des Opfers zusammengekommen. Aus bislang ungeklärtem Grund soll es schließlich zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein.

Faustschläge und Fußtritte mit maximaler Kraft, heißt es in der Anklageschrift

In seiner Wut habe der Angeklagte seinem Gartennachbarn Faustschläge und Fußtritte „mit maximaler Kraft“ gegen Kopf, Hals und Rücken zugefügt, so der Staatsanwalt. Auch als das Opfer schließlich wehrlos zu Boden ging, habe der Angeklagte nicht von ihm abgelassen.

Schwere Lungenverletzungen führten zum Tod

Das Opfer habe noch versucht, sich mit seinen Armen gegen die Tritte zu schützen. Bei der Attacke erlitt der damals 45-Jährige dem Staatsanwalt zufolge schwere Verletzungen an den Armen, am Brustbein und am Kehlkopf.

Fatal waren allerdings die etlichen Rippenbrüche als Folge der Tritte. Die Rippen seien teilweise sogar mehrfach gebrochen gewesen. Die vielen Frakturen hätten schließlich dazu geführt, dass die gebrochenen Rippenknochen das Bauch- und Lungenfell des 45-Jährigen durchstießen.

Das führte letztendlich zum Tod. Dem Angeklagten sei bewusst gewesen, dass sein Opfer durch die schweren Verletzungen versterben könnte, fasste der Staatsanwalt schließlich zusammen. Die Anklage lautet deshalb Totschlag.

Angeklagter lässt nur eine Erklärung verlesen

Selbst aussagen wollte der Angeklagte an diesem ersten Verhandlungstag nicht. Stattdessen verlas sein Verteidiger Alexander Hamburg eine Erklärung im Namen seines Mandanten. Neben großen Erinnerungslücken, wie er immer wieder betonte, habe vor allem der Alkohol an diesem Wochenende im Mittelpunkt gestanden. Dass er auf seinen „guten Freund“ eingeschlagen hat, räumte der Angeklagte darin allerdings ein.

Saufgelage über mehrere Tage

Bereits einen Tag vor der tödlichen Attacke habe in der Schrebergartenanlage am Samstag ein wahres Saufgelage begonnen. Zunächst seien die Männer zu dritt gewesen. Der Angeklagte berichtet von reichlich Hochprozentigem, das an jenem Abend konsumiert worden sei.

„Wie viel kann ich nicht genau sagen“, verliest Anwalt Hamburg im Namen des Angeklagten, um dann doch mindestens zwei Flaschen Wodka, zwei Flaschen Jägermeister und einer weiteren Flasche Schnaps aufzuzählen. Dazu habe der Angeklagte Marihuana und Cannabis konsumiert, wie er betonte.

Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Aber ich entschied mich, mich zu stellen. Erklärung des Angeklagten

Am folgenden Tag sei der Alkoholkonsum schon tagsüber weitergegangen, hieß es. Der dritte Mann sei da aber nicht mehr dabei gewesen. Dann soll es zu besagtem Streit gekommen sein. „Ich habe nur noch im Kopf, dass ich auf ihn eingeschlagen habe“, hieß es in der Erklärung weiter. Dann setzen die Erinnerungen des Angeklagten aus, wie es weiter hieß.

Angeklagter soll am nächsten Tag weitergetrunken haben

Als er dann am Montag aufwachte, sei er im Wissen um den Streit umgehend zur Schrebergartenparzelle seines Nachbarn gegangen. „Dort habe ich dann seine Leiche gefunden“, schreibt der Angeklagte weiter. „Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Aber ich entschied mich, mich zu stellen.“

Er habe sich vorher aber noch von seiner Familie verabschieden wollen. Er habe seinen Bruder angerufen. Dann seien beide zunächst einmal in einen Getränkemarkt gegangen - um im Anschluss weiterzutrinken. Anschließend habe er sich auf den Weg zur Justizvollzugsanstalt gemacht.

Ich muss jeden Tag daran denken, dass ich für den Tod verantwortlich bin. Erklärung des Angeklagten

„Dort teilte ich mit, dass ich ihn umgebracht habe“, so der Angeklagte in seinem Erklärungsschreiben. „Er war mein Freund“, war dem Angeklagten wichtig zu betonen. „Ich muss jeden Tag daran denken, dass ich für den Tod verantwortlich bin“, hieß es weiter. „Ich bedaure die Tat sehr und möchte mich entschuldigen.“

Keine Nachfragen des Gerichts zugelassen

Mit seiner Erklärung endete der erste Prozesstag nach nicht einmal einer halben Stunde. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter gab zu verstehen, dass er gerne noch das ein oder andere Detail beim Angeklagten erfragt hätte. Die beiden Verteidiger des Angeklagten ließen im Namen ihres Mandanten allerdings keine Nachfragen zum betreffenden Wochenende zu.

Im weiteren Prozess muss nun geklärt werden, ob der Angeklagte uneingeschränkt schuldfähig war. Seine zur Tatzeit „nicht unerhebliche Alkoholisierung“ könnte hier von Belangen sein, teilte die Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld mit.

Es sind sechs weitere Sitzungstage vorgesehen. Zu allen Terminen ist ein psychiatrischer Sachverständiger geladen. Beim zweiten Sitzungstag am 16. Februar sagen sieben Zeugen aus. Ein Urteil wird Ende März erwartet.