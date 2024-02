Erneut großer Polizeieinsatz in Ulmer Innenstadt

Ein großer Polizeieinsatz sorgt in der Ulmer Innenstadt derzeit für Aufsehen. Etliche Beamte, Polizeihunde und Fahrzeuge stehen am und um den Lederhof nahe des „Xinedomes“. Noch bis in die Abendstunden bleibt das Areal gesperrt.

Der Bereich gilt als Problemzone der Stadt, immer wieder kommt es dort zu Strafdelikten wie Raubüberfällen oder Belästigungen. Auch Drogen werden dort ganz offen konsumiert, regelmäßig kommt es zu Gewalttaten.

‼️ Polizeieinsatz in #Ulm ‼️



Die #Polizei führt derzeit mit starken Kräften Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der #Straßenkriminalität im Bereich Parkhaus Deutschhaus, Am Lederhof, Bahnhofsvorplatz & Bahnhofstraße in Ulm durch.



Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht NICHT! 🚓🚨 pic.twitter.com/eTg0q34FDG — Polizei Ulm (@PolizeiUL) February 20, 2024

Bereits vor rund drei Wochen hatte es dort eine Aktion der Polizei im großen Stil gegeben. Etliche Personen wurden kontrolliert, Drogen und teilweise auch Waffen wurden dabei beschlagnahmt, Personendetails aufgenommen.

Grund der Aktion, so erklärt die Polizei damals, war die Häufung vieler Überfälle nicht nur am Lederhof, sondern in der ganzen Ulmer Innenstadt. Dieser auffälligen Entwicklung wolle man entschieden entgegentreten.

Das Polizeipräsidium Ulm hat deshalb eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Einstein“ ins Leben gerufen.

Am Lederhof werden Personen kontrolliert. (Foto: Bacher )

Wie viele Verstöße die Polizei bei der jüngsten Kontrollmaßnahme am Dienstag festgestellt hat und wie viele Personen einen Platzverweis ausgesprochen bekamen, ist derzeit noch unklar. Die Kontrollen laufen seit 13.30 Uhr bis in die Abendstunden hinein.

Immer wieder wurden dabei neue Personen zur sogenannten Kontrollschleuse gebracht, um dort Personalien aufzunehmen. Inwiefern Personen dabei zum wiederholten Mal auffällig geworden sind, konnte die Polizei am Nachmittag bei einer Pressekonferenz vor Ort noch nicht sagen.

Auch vor dem Deutschaus-Parkhaus werden Personen kontrolliert. (Foto: Bacher )

„Wir möchten durch diese Aktion das Sicherheitsgefühl der Bürger und des Einzelhandels stärken“, betonte Polizeisprecher Steffen Maier. Der Bereich rund um den Lederhof werde auch nach der Maßnahme am Dienstag weiter von Polizeikräften kontrolliert, weitere größer angelegte Kontrollen könnten folgen. „Wir wollen hier weiterhin präsent sein“, machte Maier klar.

Der Druck auf entsprechende Personen, die negativ auffallen, solle dadurch erhöht werden. Warum ausgerechnet der Lederhof zu einer Art Brennpunkt Ulms geworden ist? Laut Polizeisprecher sind es vor allem die Nähe zum Bahnhof sowie die vielen verwinkelten Bereiche am Lederhof, die entsprechende Personen anziehen.